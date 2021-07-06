Лидер партии "Голос" Рудик не смогла ответить, есть ли у нее паспорт США. ВИДЕО

Глава партии «Голос» Кира Рудик, которую хотят исключить из партии, трижды не ответила на вопрос журналистов о том, есть ли у нее паспорт США.

Это случилось в эфире «Украина 24», информирует UAINFO.org.

Во время прямого эфира ведущая Наташа Влащенко упомянула, что в некоторых СМИ Рудик называют обладательницей американского паспорта и попросила уточнить, так ли это.

«Я родилась в Украине и являюсь украинкой», — уклончиво сказала Рудык.

Однако журналистка продолжала настаивать и уточнила, что спрашивает именно о гражданстве.

«Я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была», — снова сказала лидер «Голоса».

После этого Влащенко прямо спросила, есть ли у Рудык американское гражданство.

«Я еще раз повторяю: я родилась в Украине и являюсь украинкой», — снова уклончиво ответила политик.