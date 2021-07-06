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Авиакатастрофа на Камчатке: обломки самолета найдены, погибли 28 человек

  65   0 06.07.2021, 22:11 | Новости, Происшествия
Авиакатастрофа на Камчатке: обломки самолета найдены, погибли 28 человек

На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-26, на борту которого 22 пассажира, в том числе ребенок 2014 года рождения, и шесть членов экипажа. Обломки машины обнаружены, сообщил во вторник, 6 июля, гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров. По предварительным данным, выживших нет. 

Об этом пишет DW, информирует UAINFO.org

Машина выполняла рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на западном побережье полуострова. Экипаж не вышел на связь в назначенное время, после чего Ан-26 пропал с радаров, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

В самолете находились, главным образом, жители Паланы, включая главу поселка - Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу, возглавляющую финансовое управление администрации.

Ан-26 мог потерпеть крушение из-за плохих метеоусловий

По одной из версий, самолет разбился из-за ошибки пилота. "Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", - передало агентство ТАСС со ссылкой на источник. 

По данным синоптиков, в районе исчезновения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300-600 метров, однако осадков и усиления ветра не было.

Рассматриваются также предположения об отказе техники. Местные власти сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

Место крушения установлено

Профильные службы на протяжении длительного времени устанавливали место крушения. По данным агентства РИА "Новости", машина исчезла с радаров примерно в 9 км от Паланы. 

Все оперативные службы в районе происшествия были подняты по тревоге. На поиски Ан-26 направили два вертолета и самолет. К операции подключились корабли Тихоокеанского флота.

Позднее агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя Росавиации сообщило, что спасатели обнаружили "обломки воздушного судна" в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. "Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены", - сказали в ведомстве. Перед падением машина "столкнулась с сопкой, что привело к разрушению самолета", - в свою очередь указал собеседник агентства ТАСС. 

"По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сообщили агентству "Интерфакс" в санавиации региона.

Для выяснения причин ЧП сформирована комиссия

По поручению правительства сформирована комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева для выяснения обстоятельств ЧП. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). 

DW

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