Зеленский так и остался актером, который жаждет аплодисментов и признания публики больше, чем любых достижений на уровне государства – Береза

"Сегодня Украине не хватает своего лидера, который способен провести кардинальные изменения и вывести государство из упадка. Лидера, который будет желать достижений больше, чем власти или денег и не будет связан своей ограниченностью, некомпетентностью или обязами перед элитами и олигархатом.

Нет у нас своих Вацлава Гавела или Ататюрка, за которым пошёл бы народ, и которые бы были государственниками. Я помню, какие надежды были на Ющенко. И вижу, какие были результаты его правления. Он не справился со всеми соблазнами и его поглотили "любі друзі". Именно при нем появился монстр «РосУкрЕнерго» и Фирташ. А вишенкой его бездарного правления стали деньги на строительстве "Больницы будущего". Тогда было собрано свыше 262 млн грн благотворительной помощи, при курсе около 5 гривен за $. Но нет ни денег, ни больницы. Есть лишь презрение к тому, кто разочаровал больше всех президентов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав береза, информирует UAINFO.org.

"Зеленский тоже мог стать реальным реформатором, а не имитатором, если б он, понимая свою глубокую некомпетентность и неподготовленность, окружил себя экспертами и профильными советниками, а не аферистами и коллегами по Квартал-95. Но он не хочет и не может. Масштаб его личности не позволяет ему признать свою дремучесть и полагаться на мнение и советы тех, кто обладает знаниями и пониманием, больше чем он. Зеленский, как раз, не любит таких людей и сильно комплексует перед ними. Но это стало видно лишь после его избрания. Как стало видно и то, что ему комфортно с теми, кто ему не перечит, кто с ним соглашается и кто готов быть подхалимом. Он так и остался актером, который жаждет аплодисментов и признания публики больше, чем любых достижений на уровне государства. А ещё мы все увидели, что Зеленский лгун. Все это говорит лишь о том, что он симулякр реформатора и президента Украины. Жалкая имитация, которая предпочитает жить на госдаче, а не заниматься улучшением жизни граждан и реальными изменениями.

Но беда не в Ющенко и не в Зеленском, которые являются продуктом общества, а в том, что большая часть общества все еще не готова к анализу выбора и избранию того, кто будет не обещать, а делать. Да, к сожалению, одна из главных проблем нашего общества в том, что большинство людей психологически незрелые и не обладают критическим мышлением. Более того, большинство предпочитает судить не обладая знаниями, а не анализировать и думать. Это говорит о том, что для избрания кандидат должен обещать все то, что хотят услышать люди, а не предлагать реальный план изменений. Иначе у него нет шансов. И это какой-то замкнутый круг. А та небольшая активная часть общества, с разными политическими взглядами, которая качественно отличается в формировании своего выбора, на общую ситуацию не влияет. Люди искренне хотя изменений, но не хотят меняться и очень сильно не хотят анализировать. Но без этого глупо и наивно рассчитывать на качественные изменения. В такой ситуации кандидат-популист будет всегда побеждать кандидата-прагматика, а во власти будут #моносброд и зеленские, а не гавелы и ататюрки. Это главная проблема нашего государства и если её не решить, то под вопросом уже перспективы существования Украины. Потому что если во власти будут зеленские, ермаки, арахамии и арестовичи, то ни о какой эволюции речь не будет идти и не стоить рассчитывать на заботу о гражданах или на гуманистический подход в формировании государственной политики.

Вывод один. Хотите изменений? Меняйтесь сами и помогайте меняться окружающим. Убеждайте, просвещайте, рассказывайте. Без крика, хамства и оскорблений. И объединяйтесь. Чем больше будет людей думающих, а не реагирующих, тем больше шансов, что после Зеленского и #моносброда украинцы выберут тех, кто предложит реальный пошаговый план и стратегию, а не пустые обещания. Дорога в тысячу шагов начинается с первого шага. Делайте этот шаг и идите вперёд. К своей победе. К победе Украины. И побеждайте", - подытоживает Береза.