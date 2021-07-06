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На турецком курорте затонул катер с туристами. Умер двухлетний ребенок

  15   0 06.07.2021, 10:30 | Новости, Происшествия
На турецком курорте затонул катер с туристами. Умер двухлетний ребенок

В Турции во время экскурсионной морской прогулки вдоль побережья у Фетхие в 50 метрах от пляжа Белчекиз затонул катер. На борту в это время находились 38 человек. В результате аварии погиб 2-летний мальчик, еще двое взрослых пострадали. Об этом сообщает TRT haber, пишет Корреспондент.

Трое человек из находившихся на борту получили ранения. Среди пострадавших был двухлетний мальчик, который приехал на отдых с родителями из Франции.

"Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось", - сообщили журналисты.

Отмечается, что после аварии многие самостоятельно добирались до берега. Некоторых подобрали команды береговой охраны, направленные на место происшествия, а также водные такси.

На место происшествия приехал губернатор Фетхие Эюп Фират.

"В передней части катера появилась пробоина, и он стал распадаться", - сказал Фират.

Известно, что инцидент произошел в субботу, 3 июля, но известно о нем стало в начале рабочей недели.

Видео, как лодка распадается и уходит под воду выложили в сеть.

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