Бутусов: Игра нашей команды – это максимум, который смогли выжать игроки и тренерский штаб

"Самые важные слова, которые не должны быть забыты, произнес о результатах Евро главный тренер Андрей Шевченко: "У нас нет на сегодняшний момент таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе. Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже будем попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими игроками, надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в пяти топ-чемпионатах". Игра нашей команды - это максимум, который смогли выжать игроки и тренерский штаб", - пишет на своей страничке в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Но настоящее чудо - это что все еще находятся топ-игроки в Украине, чтобы выйти в четвертьфинал Евро, несмотря на отсутствие системной политики в сфере спорта в течение 30 лет.

Шевченко сказал, что у нас не хватает защитников - но ведь судя по его заменам и игре, не хватало Шевченко и полузащитников, и нападающих, не хватает конкуренции в составе, не хватает усиления. Большинству наших игроков трудно конкурировать с иностранными не только по технике и тактическому мышлению - но даже по физической подготовке. Мы не можем компенсировать физической подготовкой недостатки в тактике - и давайте посмотрим на Швейцарию, которая выдала два феноменальных матча по 120 минут каждый, где прессинговала соперника даже играя против Испании более 40 минут в меньшинстве.

Как много стран, бывших когда-то середняками в футболе как Бельгия, Дания, Австрия, или даже отстающими - Исландия, Швейцария, сейчас удивляют футбольный мир. За счет организации массового детского футбола, постройки инфраструктуры, подготовки тренеров-любителей по стандартам УЕФА, укреплению внутренних чемпионатов. Футбол становится демонстрацией эффективной государственной политики - укрепление здоровья нации, отвлечение от вредных привычек, формирование спортивной культуры в обществе.

А как у нас? Какой уровень у нас занятий физической культурой в школе? Сколько часов у нас могут заниматься дети спортом? Два урока в неделю? На школьном уровне спорт у нас в полном загоне. Сколько у нас детских спортивных школ в шаговой доступности, какая у них инфраструктура, какие турниры, какие тренеры, какие результаты они дают? Кто придет на смену этому поколению игроков и смогут ли они в будущем пройти отбор? Президент и все политики многократно поддерживали и поздравляли сборную - а что вы будете делать, чтобы такие успехи пришли в будущем? К сожалению, политики появляются вблизи спорта крайне редко - только когда можно прислониться ко все более редким победам и успехам...

Украина развивается не благодаря, а вопреки", - констатирует Бутусов.