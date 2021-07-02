В Украину прибудет вакцина Moderna

В течение месяца в Украину прибудет миллион доз вакцины Pfizer и два миллиона вакцины Moderna. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе общения с журналистами, пишет Корреспондент.

По его словам, до конца лета также ожидаются и другие вакцины.

"К нам приедет вакцина CoronaVac - 5 млн 320 тыс. доз. Это дополнительный контракт, который уже подписан. Рассчитываем, что приедет вся партия в июле", - сказал Ляшко.

По его словам, также в июле ожидается 2 миллиона доз вакцины Moderna по механизму COVAX от США.

"Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они нам дают 2 млн через механизм COVAX", - сказал Ляшко.

Также он сообщил о поставках вакцины Pfizer. "Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько придет в августе, мы будем знать чуть позже, но также как минимум миллион", - заявил министр.

В то же время, как добавил глава Минздрава, Украина по-прежнему надеется на возобновление поставок полутора миллионов доз вакцины CoviShield от Serum Institute.

Также Украине обещают поставить в августе 4 миллиона доз вакцины Novavax от Serum Institute.

Ляшко добавил, что также ведутся переговоры о потенциальных поставках на август и других вакцин.