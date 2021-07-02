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Эйдман: Путин проболтался о планах захвата Украины

  17   0 02.07.2021, 09:00 | Новости, Политика
Эйдман: Путин проболтался о планах захвата Украины

В ленте все смеются над "прямой линией" Путина. Мол, совсем старик с глузду съехал и в детство впал, настольная книга у него - Колобок, а сам он похож на Шарикова, ставшего домоуправом, который собирает жалобы жильцов на протекшую крышу и грязь в доме, а сам продолжает втихаря ходить в лифте по большому.

Об этом в Facebook пишет российский социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Никто не заметил в этом потоке нелепостей ценное признание. Путин проговорился о своих истинных планах на ближайшие годы. Несколько ключевых высказываний составляют логическую цепочку, приводящую к однозначному выводу о его намерениях. 

Итак, он сказал, что выдающиеся достижения для правителя - "большие территориальные приобретения" (Екатерина 2) и превращение страны в "супердержаву" (Александр 1), что СССР не надо восстанавливать, потому что это приведет к "размыванию государствообразующего этнического ядра" (русского, как понятно из контекста), что русские и украинцы - один народ и что главное достижение у него «ещё впереди».

К какому главному "достижению" Путин стремится понятно из его оценки правителей прошлого - к территориальным приобретениям и статусу сверхдержавы. Однако захватывать неславянские республики бывшего СССР он вроде бы не собирается, чтобы не размыть «русское ядро» страны. При этом украинцев он нерусскими не считает. С (бредовой) точки зрения Путина, только захват Украины позволил бы сделать огромное территориальное приобретение и восстановил бы статут "супердержавы", не изменив при этом русский этнический характера России. 

Беларусь он уже фактически сожрал и сейчас медленно переваривает. Однако Беларусь слишком мала для того, чтобы ее присоединение возродило «супердержаву». Именно захват Украины Путин имел в виду, когда говорил, что главное достижение у него еще впереди. Именно это - идея фикс, которую он не может скрыть. Именно с помощью аннексии независимой Украины Путин хочет войти в историю как «великий государь». Именно это он считает своей исторической миссией.

Так что украинцев он в покое не оставит. Будет с маниакальным упорством продолжать пытаться уничтожить их страну. 

Игорь ЭЙДМАН

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