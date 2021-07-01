Таксі Uber піднімає тарифи на перевезення: скільки будемо платити

Таксі-сервіс Uber переглянув тарифи на свої послуги в бік збільшення.

Про це сервіс вже повідомив своїм водіям, розіславши їм листи, в яких зазначається, що ті зможуть заробляти більше на співпраці. У розсилці уточнюється, що тарифи будуть збільшені вже в липні. Підвищення торкнеться у тому числі і Убер в Києві.

Про це інформує UAINFO.org.

Разом з листом водіям, які співпрацюють з Uber, була вислана таблиця з новими розцінками, з яких буде формуватися вартість поїздки.

З урахуванням підвищення в Убер розрахувати вартість, яка скоро стане реальністю, можна завдяки порівняльній таблиці.

Нові тарифи UberX

Нові тарифи Uber Select

Нові тарифи UberVan

Також стало відомо, що підвищувати розцінки буде не тільки Убер таксі, а й інші перевізники, так що, найімовірніше, тарифи Болт, Уклон та інших таксі-сервісів найближчим часом підростуть.

Повністю дізнатися нові тарифи Убер можна в цій таблиці:

Це вже не перше підвищення тарифів від перевізників - у квітні, на хвилі ажіотажу через заборону на проїзд у громадському транспорті без спецпропусків, ціни на послуги таксі зросли втричі і вище. Поїздка, яка в стандартний день коштувала 100-120 гривень, різко підскочила до 350-400 гривень.

Згідно дашборду Monobank, Uber є одним з двох найпопулярніших перевізників в Україні, разом з Uklon. Трійку сервісів, яким найчастіше платять власники даних карт, замикає таксі Bolt.