Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

Таксі Uber піднімає тарифи на перевезення: скільки будемо платити

23:02

В Украине инспекторы по парковке получат новые полномочия: что изменится

22:04

Atlas Weekend Friends Edition зробить безкоштовними два дні: як отримати квитки

21:08

Украинцы с 1 июля должны заплатить налог на недвижимость

20:06

Динозавры вымерли, потому что перестали рождаться самки

19:05

В Канаде жертвами аномальной жары стали около 500 человек

18:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" засудили за вербовку секс-рабынь для секты

17:05

Травма Беседина: Динамо получит многомиллионную компенсацию

16:00

Бритни Спирс проиграла суд: звезда остается под опекой своего отца

14:58

Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Ткаченка в расизмі

14:00

Россия через The National Interest пытается в очередной раз дискредитировать отношения Украины и США, – блогер

13:02

У Києві звільнили керівництво й усіх співробітників Комунальної служби перевезень

12:00

На субсидії не вистачає: Гончаренко запропонував змінити держбюджет

11:00

Россия "взрывает" газовый рынок Европы: цены взлетели выше $400 впервые с 2013 года

10:01

Портников: Теперь понятно, в какую историческую пропаганду верит Путин

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Таксі Uber піднімає тарифи на перевезення: скільки будемо платити

  6   0 01.07.2021, 23:59 | Новости, Общество
Таксі Uber піднімає тарифи на перевезення: скільки будемо платити

Таксі-сервіс Uber переглянув тарифи на свої послуги в бік збільшення. 

Про це сервіс вже повідомив своїм водіям, розіславши їм листи, в яких зазначається, що ті зможуть заробляти більше на співпраці. У розсилці уточнюється, що тарифи будуть збільшені вже в липні. Підвищення торкнеться у тому числі і Убер в Києві.

Про це інформує UAINFO.org.

Разом з листом водіям, які співпрацюють з Uber, була вислана таблиця з новими розцінками, з яких буде формуватися вартість поїздки.

З урахуванням підвищення в Убер розрахувати вартість, яка скоро стане реальністю, можна завдяки порівняльній таблиці.

Нові тарифи UberX

Нові тарифи Uber Select

Нові тарифи UberVan

Також стало відомо, що підвищувати розцінки буде не тільки Убер таксі, а й інші перевізники, так що, найімовірніше, тарифи Болт, Уклон та інших таксі-сервісів найближчим часом підростуть.

Повністю дізнатися нові тарифи Убер можна в цій таблиці:

Це вже не перше підвищення тарифів від перевізників - у квітні, на хвилі ажіотажу через заборону на проїзд у громадському транспорті без спецпропусків, ціни на послуги таксі зросли втричі і вище. Поїздка, яка в стандартний день коштувала 100-120 гривень, різко підскочила до 350-400 гривень.

Згідно дашборду Monobank, Uber є одним з двох найпопулярніших перевізників в Україні, разом з Uklon. Трійку сервісів, яким найчастіше платять власники даних карт, замикає таксі Bolt.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (19)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]