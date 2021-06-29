Киркорова, кстати, можно включить вместо Медведчука в ТКГ. Потому что он тоже Путина знает – журналист

«Итак, не прошло и трех дней с момента объявления СБУ народного артиста Украины Филиппа Киркорова невъездным в Украину, как все вернулось на круги своя. Т.е. народному артисту Украины вновь разрешили въезд в страну, где он числится народным артистом. Что в принципе логично. Поскольку артиста от его народа, как и народ от его артиста отрывать нельзя», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Андрей Капустин, информирует UAINFO.org.

«Поэтому добрые и отзывчивые дяди и тети из СБУ, осознав ошибку, приказали типа министру типа культуры Украины Александру Ткаченко изъять взад имя народного артиста Украины из черного запретного списка. Согласно которому в Украину запрещен въезд разным скрепным певцам ртом, скоморохам-лицедеям и прочим гуслярам-балалаечникам.

Потому что угрозы для безопасности Украине Киркоров больше не представляет. В этот список, кстати, входят и другие народные артисты Украины. В том числе и покойные. Например, бывший главный певчий ворон Кремля Иосиф Кобзон. Чье тело ввозу на берега Днепра не подлежит ни в каком виде. Ни целиком, ни в виде мощей...

Что касается еще живого Киркорова, то некоторые особо злостные злопыхатели и клеветники утверждают, что на решение СБУ сшить пуповину народа с его артистом могли повлиять некие закулисные противозаконные действия Зеленского.

Мол, Зеленский повелел начальнику СБУ Баканову вычеркнуть Киркорова из черного списка, потому что Зеленского связывают с Киркоровым давние дружеские отношения.

И Зеленскому накануне 11-й годовщины песенного конкурса «Новая волна-2010», который проходил в Юрмале в 2010 году, где попса привычно скирдовала лоховское бабло, неловко обижать старого дружбана.

Тем более, что 11 лет назад Зеленский вместе с Киркоровым отрабатывали бабло в роли ведущих на «Дне премьер» 31 июля, где зажигало немало будущих фигурантов украинского черного списка невъездных. Включая Лепса, Валерию, Буйнова и музыкальный коллектив «Дискотека «Авария»...

Ну, а то, что народный артист Украины Киркоров незаконно выступал в оккупированном Путиным Крыму, заявляя, что Крым - это Россия, так это можно понять и простить. Потому что Киркоров из головы только поет. Точнее, подпевает фонограмме. А все остальное это не присущие ему глюки. Теперь нужно подождать исключения из списка иных фигурантов. Например, усопшего Кобзона. А Киркорова, кстати, можно включить вместо Медведчука в ТКГ. Потому что он тоже Путина знает...», - завершает Капустин.