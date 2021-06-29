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Родичі "слуги народу" Миколи Тищенка причетні до відмивання грошей у будівництві – Bihus.Info

  84   0 29.06.2021, 14:01 | Новости, Политика
Родичі "слуги народу" Миколи Тищенка причетні до відмивання грошей у будівництві – Bihus.Info

Журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де стверджують, що родичі народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка причетні до схем відмивання коштів на будівництві об'єктів у Києві.

Про це йдеться в матеріалі ЗМІ, інформує UAINFO.org.


Сотні мільйонів із міського бюджету, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, могли осідати на рахунках фірми сестри Тищенка Юлії, припускають журналісти. Ідеться про "Експрес-К", яка фігурувала у вилучених документах бізнесмена Дениса Комарницького. Цій компанії мали дістатися роботи з будівництва однієї з транспортних розв'язок. 2020 року вона й справді дістала договір на 16 млн грн. Тоді Тищенко підтвердив журналістам своє знайомство з Комарницьким, але заперечив роль компанії сестри.

Журналісти стверджують, що до схем причетний чоловік сестри Тищенка Герман Блінов. З 2019-го до 2021 року він безпосередньо отримував зарплату від компанії "Еко-Буд-Трейд", яка 2017-го без тендеру отримала з бюджету Києва 6 млрд грн на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, роботи якого досі не завершені.  

Автори розслідування зазначають, що Комарницький контролював цю фірму, вона тривалий час була звичайною "прокладкою", яка лишала частину з отриманих бюджетних коштів собі або перекидала на інші підконтрольні фірми. Журналісти дізналися, що Блінов регулярно приїжджає на будівництво для проведення нарад і начебто контролює процес.

У Bihus.Info зауважують, що "Еко-Буд-Трейд" і далі отримує від комунальників гроші. У червні їй перерахували 460 млн грн. Частину коштів упродовж останніх років фірма перекинула на компанію "Позитив-В", підконтрольній структурам Германа Блінова.

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