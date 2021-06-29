Боюся, замість економічного зростання у нас буде велика біда, – Олена Кондратюк пропонує заслухати в Раді Шмигаля щодо запуску ринку землі

Фото - пресслужба партії ВО "Батьківщина"

Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк вважає, що в п'ятницю на годині запитань до уряду в Раді повинен відзвітувати прем'єр-міністр Денис Шмигаль з приводу початку роботи ринку землі.

Про це вона сказала сьогодні на погоджувальній раді ВР, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Першого липня відбудеться так званий запуск ринку вільного продажу землі. Боюся, замість обіцяного монобільшістю і прем'єром економічного зростання з цього всього у нас буде велика біда .... Коли я чую, що за тиждень до запуску ринку (землі. - Ред.) прем'єр дає міністерствам доручення роз'яснити громадянам, як це все працюватиме, я розумію, що влада не готова до впровадження ринку землі", - зазначила вона.

Зі свого боку перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прем'єр і так присутній в парламенті на годині запитань до уряду, тому запропонував запросити міністра агрополітики Романа Лещенка, бо він професійніше може дати відповіді на питання депутатів з приводу ринку землі.

"Вечірні Вісті"