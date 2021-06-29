Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:57

У Євросоюз не пускають щеплених вакциною Covishield, – Reuters

10:56

Боюся, замість економічного зростання у нас буде велика біда, – Олена Кондратюк пропонує заслухати в Раді Шмигаля щодо запуску ринку землі

10:00

Россия развалится через 10 лет – политолог

09:00

Окупанти минулої доби двічі зривали "тишу" у зоні ООС – поранений український боєць

08:09

Фелиш пропустит два месяца из-за травмы

07:10

Мадонна с дочкой удивили откровенными образами

06:11

Названы углеводные продукты, которые не вредят фигуре

05:12

Мишина и Эллерт похвастались парными татуировками

04:13

Сезонная фруктовая диета: можно ли запастись витаминами и похудеть надолго

03:05

Мерседес больше не будет обновлять болид

02:06

Кулеба о выходе Беларуси из "Восточного партнерства": нельзя изменить географию

01:07

Названы лучшие продукты для снижения уровня плохого холестерина

00:08

Начались тесты нового Land Rover Defender 130

23:03

Госдеп разъяснил позицию США по экстрадиции Фирташа

22:04

Иран заявил о создании сверхдальнего беспилотника

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

У Євросоюз не пускають щеплених вакциною Covishield, – Reuters

  46   0 29.06.2021, 11:57 | Новости, Мир
У Євросоюз не пускають щеплених вакциною Covishield, – Reuters

На сьогодні ЄС схвалив чотири вакцини: Vaxzevria, Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson.

Громадяни Індії, яких вакцинували від коронавірусної інфекції препаратом Covishield, зазнають труднощів із поїздками до Євросоюзу.

Як повідомляє Reuters, про цю проблему повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла, інформує Фокус.

"Я порушив це питання на найвищому рівні та сподіваюся вирішити його найближчим часом як із керівними органами, так і на дипломатичному рівні з країнами", - заявив він. 

Відомо також, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на сьогоднішній день схвалило чотири вакцини від коронавірусу: AstraZeneca (нова назва - Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson. Вакцини AstraZeneca/Covishield у списку поки немає.

У звʼязку з цим, міністерство закордонних справ Індії порушило питання про невизнання EMA вакцини Covishield. 

Зазначимо, що в Брюсселі стверджують, що заявка на отримання дозволу для цього препарату не була подана.

Раніше Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало інструкцію того, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.

Фокус

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (699)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]