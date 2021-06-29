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Начались тесты нового Land Rover Defender 130

  4   0 29.06.2021, 00:08 | Новости, Авто
Начались тесты нового Land Rover Defender 130

Land Rover приступил к дорожным тестам нового внедорожника Land Rover Defender 130, который от стандартной версией отличается удлиненной колесной базой. В продаже он появится в 2022 году.

Хорошо закамуфлированный Defender 130 с удлиненной колесной базой заметили во время тестов возле штаб-квартиры компании Land Rover в Уорикшире, Великобритания.

У Defender 130 восемь посадочных мест, на одно место больше, чем у Defender 110. То есть это самый просторный и вместительный внедорожник в семействе Defender. При этом Defender 130, судя по всему, будет стоить заметно дороже, чем его меньшие «братья» Defender 90 и 110.

Defender 130 предыдущего поколения отличался увеличенной колесной базой по сравнению с моделью 110. Но у нового внедорожника большая площадь основания достигается за счет заметно увеличенного заднего свеса. В результате общая длина нового Defender 130 составляет 5,1 м. Это на 342 мм длиннее, чем у модели 110, и на 227 мм длиннее, чем у Mercedes G-класса.

В линейку двигателей войдут гибридные бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Среди них топовым будет V8 с наддувом мощностью 542 л.с.

autonews.ua

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