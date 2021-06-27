У россиян и представителей "ЛДНР" будут забирать незаконно купленную землю, - МинАП

Представителям Российской Федерации и террористических организаций "ЛДНР" запрещено покупать украинскую землю, продажа которой стартует 1 июля. А в случае незаконной покупки такую землю у них будут отбирать.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, в законе о рынке земли есть ограничители - запрет на покупку со стороны россиян и представителей террористических организаций.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю ", - отметил Высоцкий.

Он допускает, что будут попытки обойти запрет на продажу земли иностранцам через подставных лиц с украинским паспортом. Но для этого перед сделкой будут источники средств, которыми расплачивается покупатель.

"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории, - украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль - откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", - добавил Высоцкий.