Арум: Ломаченко доказал, что он по-прежнему один из лучших боксеров в мире

Менеджер поделился впечатлениями от поединка украинца против Накатани.

Американский промоутер Боб Арум прокомментировал выступление экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко в поединке против Масаеши Накатани.

Бой завершился в девятом раунде после того, как рефери засчитал Накатани технический нокаут.

"Если были какие-то сомнения, то Ломаченко доказал, что он по-прежнему является одним из лучших боксеров в мире. Он здоров и готов встретиться с любым легковесом", - цитирует Арума Ring TV.

Напомним, эта победа стала для Ломаченко 15-й на профессинальном ринге.

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