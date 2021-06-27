Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:04

В Индии обнаружили новый опасный вирус у летучих мышей: нет лекарств и вакцины

21:32

Морозюк ушел из "Ризеспора"

21:05

В Черновицкой области облили фекалиями преподавательницу колледжа (видео)

20:33

У россиян и представителей "ЛДНР" будут забирать незаконно купленную землю, - МинАП

20:06

Арум: Ломаченко доказал, что он по-прежнему один из лучших боксеров в мире

19:34

Киркорова исключили из черного списка в Украине

19:07

Другие версии не рассматриваются. К взрывам в Врбетице причастна Россия, - премьер Чехии

18:35

На Донбассе обстреляли украинские позиции, ранен один боец

18:08

Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио

17:36

В Албании владельцы гостиниц устроили стрельбу из-за лежаков

17:00

Цены на уголь установили 10-летний рекорд, - СМИ

16:37

Вблизи курортного города в Турции вспыхнули лесные пожары

16:01

Азербайджан заявил об обстрелах на границе со стороны Армении

15:38

В Германии обрушился балкон, есть пострадавшие

15:02

Теофимо Лопес-старший: Мой сын может провести бой с Ломаченко в декабре

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

В Черновицкой области облили фекалиями преподавательницу колледжа (видео)

  15   0 27.06.2021, 21:05 | Новости, Видео, Происшествия
В Черновицкой области облили фекалиями преподавательницу колледжа (видео)

Полиция квалифицировала инцидент по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В городе Новоселица Черновицкой области мужчина пришел в медицинский колледж в день вручения дипломов и вылил ведро нечистот на завуча и куратора одной из групп, обвинив ее в вымогательстве взятки у его сына.

Как сообщает полиция Черновицкой области, 33-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы, по данному факту начали уголовное производство.

Преподавательница якобы требовала неправомерную выгоду за успешную сдачу зачета студентом.

Видео инцидента распространили в Сети. На нем видно, как мужчина обливает женщину какой-то жидкостью из пластикового ведра.

"Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, говно вот это, за его диплом! Ты меня услышала, скотина? Вот это говно тебе за сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам триста евро!" - кричит мужчина на видео. Также он употребляет ненормативную лексику.

В ответ женщина постоянно повторяла: "Я ему ничего не сделала".

Полиция квалифицировала инцидент по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

korrespondent.net

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (648)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]