В Черновицкой области облили фекалиями преподавательницу колледжа (видео)

Полиция квалифицировала инцидент по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В городе Новоселица Черновицкой области мужчина пришел в медицинский колледж в день вручения дипломов и вылил ведро нечистот на завуча и куратора одной из групп, обвинив ее в вымогательстве взятки у его сына.

Как сообщает полиция Черновицкой области, 33-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы, по данному факту начали уголовное производство.

Преподавательница якобы требовала неправомерную выгоду за успешную сдачу зачета студентом.

Видео инцидента распространили в Сети. На нем видно, как мужчина обливает женщину какой-то жидкостью из пластикового ведра.

"Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, говно вот это, за его диплом! Ты меня услышала, скотина? Вот это говно тебе за сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам триста евро!" - кричит мужчина на видео. Также он употребляет ненормативную лексику.

В ответ женщина постоянно повторяла: "Я ему ничего не сделала".

Полиция квалифицировала инцидент по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

korrespondent.net