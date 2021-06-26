"Все боятся быть с Россией в прямой войне", - посол ФРГ Фельдгузен о членстве Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, в том числе и из-за конфликта на востоке Украины, поскольку "все боятся быть с Россией в прямой войне".

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью "ZN.UA", комментируя перспективу членства Украины в НАТО.

"В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора (предусматривает деятельность НАТО для достижения самой важной цели - обеспечения защиты политическими, а при необходимости и военными средствами безопасности и свободы государств-членов ред.). И все боятся быть с Россией в прямой войне", - сказала Фельдгузен.

Она также добавила, что НАТО сотрудничает с Украиной буквально каждый день и "очень внимательно следит за тем, что здесь происходит".

Фельдгузен отметила, что очень рада, что Украина получила в НАТО статус партнера с расширенными возможностями. "Так, это точно не ПДЧ, тем не менее Украина таким образом приблизится к Альянсу, и Ежегодная национальная программа - тоже возможность это сделать", - сказала посол.