Трюдо призвал Папу Римского извиниться перед канадскими индейцами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что попросил Папу Римского Франциска приехать в Канаду и извиниться за действия церковных школ-интернатов для индейцев, где были найдены останки детей.

Об этом сообщает АР.

«Я лично разговаривал с Его Святейшеством Папой Франциском, чтобы убедить его, насколько важно не только то, что он принесет извинения, но и то, что он принесет извинения коренным канадцам на канадской земле», - сказал Трюдо.

По его словам, канадцы «в ужасе и стыдятся» своей государственной политики в прошлом, когда принуждали детей коренных народов посещать специальные школы-интернаты.

Как сообщалось, в конце прошлого месяца незадокументированные останки 215 детей обнаружили на территории бывшей школы-интерната для коренного населения в канадской провинции Британская Колумбия. Также на этой неделе на территории еще одной такой школы в канадской провинции Саскачеван обнаружили сотни безымянных захоронений.

С XIX века по 1970-е годы школы-интернаты для представителей коренных народов в Канаде управлялись государством или церковью. Детей в них принудительно забирали из семей, насилие в таких заведениях было обычным явлением.