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Египет разрешил въезд туристам без ПЦР-тестов: названо условием

  8   0 25.06.2021, 14:05 | Новости, Общество
Египет разрешил въезд туристам без ПЦР-тестов: названо условием

Власти Египта разрешили туристам въезд в страну без ПЦР-теста на коронавирус при наличии сертификата о полной вакцинации. Последняя прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до дня путешествия.

Об этом сообщает издание Arab News.

По словам инсайдеров, путешественники должны предъявить официально выданные сертификаты с QR-кодом, подтверждающие, что они получили одну из шести вакцин, одобренных Египетским агентством по вопросам лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac и Johnson & Johnson.

Отмечается, что разрешение на въезд касается только туристов из стран, которые не затронули мутировавшие штаммы коронавируса. В случае, если пассажир прибывает из Индии, Бангладеш, Пакистана, Бутана, Мьянмы, Непала, Вьетнама, Шри-Ланки, Бразилии и некоторых других стран Латинской Америки, ему придется пройти экспресс-тестирование на COVID-19 независимо от предыдущей вакцинации.

Если результат этого теста будет положительным, будет проведен ПЦР-тест. Если этот тест также будет положительным, пассажира перевезут в назначенную больницу для прохождения карантина.

Обозреватель

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