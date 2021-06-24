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Почему Россия прибегнула к провокациям в Черном море

  28   0 24.06.2021, 23:30 | Новости, Политика
Почему Россия прибегнула к провокациям в Черном море

РФ всеми силами стремится сорвать учения Си Бриз-2021 и Крымскую платформу.

Инцидент с британским кораблем скорее всего, произошел из-за того, что он, вместе с другим судном, выполнял маневры в районе западного побережья оккупированного Крыма. И поскольку Россия всегда к этому болезненно относилась, то потом и появилась информация о якобы вторжении эсминца в территориальное море РФ в районе мыса Фиолент.

Такую точку зрения изложил в комментарии для «Главреда» главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, информирует UAINFO.org.

Верить оккупантам – это себя не уважать, но даже если эсминец вошел в 12-мильную зону, то он зашел в территориальные воды Украины, на чем, кстати, акцентировали внимание в Великобритании.

Стоит заметить, что таких случаев, где россияне демонстративно применяли оружие и сбрасывали бомбы, не было с 70-80-х годов.

К слову, год назад, у мыса Тарханкут корвет береговой охраны ФСБ РФ предупреждал корабли НАТО о том, что они находятся в «исключительной экономической зоне» РФ. Но тогда это проигнорировали, а россияне на дальнейшее обострение не пошли. В этом году разница в том, что РФ просто пошла дальше.

В целом ситуация нескольких последних дней демонстрирует, что Российская Федерация своими действиями в Черном море готовит меры эскалации, целью которых является срыв учений Си Бриз-2021.

На это указывают несколько факторов.

Во-первых, каким-то образом испанский координатор, морской гидрографический институт Министерства обороны Испании, который фиксирует заявки морских стран на перекрытие районов для проведения украинских учений боевых кораблей, еще с 5 июня до сих пор не опубликовал предупреждение о координатах учений (хотя должен был это сделать).

Между тем он опубликовал координаты перекрытых районов Черного моря для российских учений, хоть те и были поданы на неделю позже. И это происходит уже второй год подряд, что приводит к тому, что возникают перекрытия районов, где проводятся учения со стрельбами, из-за чего ракеты с российских кораблей могут попасть в британские или американские корабли.

Скорее всего, это делается из-за лоббистской позиции РФ, и сейчас это уже приобретает признаки международного скандала.

Во-вторых после того, как в акваторию Черного моря зашли три мощных корабля — ракетные эсминцы США и Великобритании и нидерландский ракетный фрегат – Россия сначала разогнала истерику в СМИ, а затем прибегла к технологии GPS-спуфинга, то есть фальсификации отметок кораблей в морских поисковых системах.

То есть на экране два корабля фактически стояли на причале Одесского морвокзала, а на карте было изображено, что ночью они вышли из Одессы и пришли в порт Севастополя, после чего посол РФ в США написал в Твиттере, что масштабность и агрессивность учений Си Бриз не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, повышает риски непреднамеренных инцидентов и поэтому призвал США отказаться от участия в учениях.

Фактически это — лишнее подтверждение того, что на протяжении учений Россия сама может провоцировать такие непреднамеренные инциденты. И продлятся они, по меньшей мере, вплоть до саммита Крымской платформы, который Россия будет срывать всеми возможными средствами. Потому что российские дипломаты и чиновники – это школа Сталина и Молотова, которых учили переворачивать ситуацию с ног на голову.

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