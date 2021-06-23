"Господар життя": у Києві через нардепа Тищенка затримали виліт літака (відео)

Тищенко записував відео та затримав виліт літака / скріншот

Народний депутат Микола Тищенко затримав виліт літака з Києва до Ужгорода, бо перед тим, як зайти на борт, він знімав відео з кількох дублів. Відзнятий ролик з'явився на сторінці нардепа у Facebook.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Facebook, інформує УНІАН.

Як зазначив журналіст, окрім затримки рейсу, нардеп відзначився ще й тим, що до літака його підвезли прикордонники.

«Микола під'їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а на автомобілі Державної прикордонної служби України. Автомобіль ввічливо чекав, поки Микола дозніме відос, та не їхав. Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи всі можуть її замовити», - задався питанням журналіст.

Тищенко знімає відео

Користувачі в коментарях висловили невдоволення поведінкою і нардепа, і прикордонників:

«Клоун», «Вони вже навіть не соромляться демонструвати вседозволеність та зневагу до людей! Демонструє, що він тут «господар життя»! Або не здатний зрозуміти, що він робить», «Яке воно дурне», «До тих пір, поки таке можливо, ніякого порядку у нас не буде», «Прикордонники здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення? Це законно?».

УНІАН