Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:57

Штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, – секретар РНБО

17:01

Євро-2020: що потрібно Україні для виходу до плей-офф

16:01

"Господар життя": у Києві через нардепа Тищенка затримали виліт літака (відео)

15:01

Береза: Скоро Украина столкнется с бедствием. Рассчитывать на государство не стоит

14:02

Убийцы журналиста Хашогги в Стамбуле проходили военную подготовку в США – NYT

13:00

В Италии сделали КТ мумии из Древнего Египта

12:06

Африканку, которая "родила" 10 детей отправили в психбольницу. Малышей не могут найти

11:03

Братущак: Ахметов стане інформаційним спонсором деолігархізації від Зеленського?

10:02

Потеря нюха и вкуса при COVID может быть вызвана поражением мозга – ученые

09:00

На собеседованиях Илон Маск загадывает загадку, которая ставит в тупик

08:02

Фразы, которые не стоит применять в процессе общения с инспектором патрульной полиции

07:15

Что произойдет с организмом за месяц, если перестать пить алкоголь

23:59

Первые пять месяцев Байдена оказались лучшими в жизни Путина – The Washington Times

22:59

Самолет МАУ "бросил" пассажиров в аэропорту и улетел в Турцию. ВИДЕО

20:02

Дієтолог: Недостатнє споживання води може проявлятися зниженням тиску, станом запаморочення, закрепами та утворенням каменів у нирках

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Євро-2020: що потрібно Україні для виходу до плей-офф

  95   0 23.06.2021, 17:01 | Новости, Спорт
Євро-2020: що потрібно Україні для виходу до плей-офф

Збірна України на Євро-2020 / фото REUTERS

Збірна України, незважаючи на поразку від Австрії в 3-му турі Євро-2020, ще зберігає шанси на вихід до плей-офф турніру.

Українська збірна може продовжити боротьбу на турнірі як одна з чотирьох кращих команд, які займуть треті місця в своїх групах, інформує УНІАН.

За підсумками групового етапу Україна у групі С набрала 3 очки, а різниця м'ячів у нашої збірної - 4:5.

На цю мить всі матчі зіграні ще в трьох групах - А, В та D.

У групі А Швейцарія набрала 4 очки і розташовується в списку команд з третіх місць вище за українську збірну, і вже гарантувала собі путівку в плей-офф.

У групі D нас влаштовувала нічия в матчі Хорватії та Шотландії, але хорвати перемогли, а на третє місце опустилася Чехія. У чехів - 4 очка, вони також випередили Україну і вже точно зіграють в плей-офф.

Водночас у групі В Фінляндія (3 очки і різниця м'ячів 1:3) поступається "жовто-синім".

Таким чином, Україні потрібно випередити ще одну збірну з двох груп, що залишилися. Що для цього необхідно?

У групі Е таблиця перед останнім туром виглядає ось так:

Збірну України влаштує два варіанти. Перший - якщо Іспанія обіграє Словаччину (але не 4:3 або 5:4), а Швеція паралельно не програє Польщі. Другий варіант - Швеція знову-таки повинна не поступитися Польщі, а Словаччина обіграти Іспанію.

У групі F після двох турів наступна ситуація:

ru.uefa.com

Для України тут також є два варіанти, але обидва не надто реалістичні. Перший - Німеччина повинна не програти Угорщині, а Франція розгромити Португалію з різницею мінімум в три голи. Другий варіант ще менш реалістичний - і Угорщина, і Франція в останньому турі повинні перемогти з різницею мінімум в три голи.

Додамо, що якщо Україна все-таки потрапить у плей-офф, то там вона зустрінеться або з переможцем групи Е, або з переможцем групи F.

Збірна України на Євро-2020: результати

У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.

У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.

У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.

УНІАН

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (540)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]