Тимошенко може потіснити партію Зеленського. Порошенка тягтиме вниз Медведчук, – політолог

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Політичну силу "Слуга народу" підтримують 20% виборців. Партію "Європейська солідарність" - 18,5%. За Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" готові проголосувати 12% виборців. За партію "Опозиційна платформа - За життя" - 11,9%, за "Силу і честь" - 7,2%. Такі результати опитування КМІС, проведеного 1-7 червня.

Про це пише Олег Саакян, для Gazeta.ua.

Рейтинг "Слуги народу" тримається на Володимирі Зеленському. Прямо корелюється з рейтингами президента. Ситуація навколо каналів Віктора Медведчука і Тараса Козака, компрометуюча інформація про Петра Порошенка - це все зіграло в плюс Зеленському і звісно ж маргіналізувало частину опонентів. Тут очевидно ситуативний сплеск, який може стати сталим, тільки у разі системних рішень з боку Банкової і демонстрації ефективної політики. За інших обставин - бульбашка лусне.

Ключовим для зростання рейтингів "Слуги народу" є відсутність альтернативи для ядра виборців Зеленського. Для центристів, для яких Порошенко та Медведчук не їх герої, є Юлія Тимошенко, яка поступово нарощує рейтинги. За пів року можемо отримати ситуацію, коли головне протистояння буде між "слугами" і "Батьківщиною". Рівновіддалено по флангах знаходитимуться ОПЗЖ та "ЄС".

Питанням, яке може обвалити рейтинги "слуг", стане земля. Це постійно битиме по підтримці. Друге - тарифи восени. Як тільки прийдуть платіжки, рейтинги правлячої політсили дізнаються про це першими.

Судячи з порядку денного, підтримка ОПЗЖ та "Європейської солідарності" почне танути. Для формування проросійського порядку денного відсутні медіа. А у Порошенка є постійна прив'язка до Медведчука через компромат. Хоча й без цього, образ борця з рукою Кремля без Медведчука вже не грає потрібними електоральними фарбами. Кум Путіна весь час тягнутиме п'ятого президента за собою.

"ЄС" вичерпала свій резерв. Навіть під час сплесків активності її рейтинг не зростає. Коливається на одному рівні. Про це говорить також наявність високого антирейтингу Порошенка, який нікуди не спадає. Якби п'ятий президент пішов від софітів активної політики, то за рік-два могли би спостерігати зниження антирейтингу. Ще за декілька - вийшов би на прийнятний некритичний рівень. А так, він не дає забути про себе не тільки групі підтримки, а й тим, хто його не сприймає. Підтримує свій рейтинг, а з іншого боку - антирейтинг також. "ЄС" вперлася у стелю - через антирейтинг лідера та крайню праву політичну нішу. "Свобода", "Правий сектор" та інші сили стали донорами рейтингу для "Євросолідарності".

В ОПЗЖ зараз з одного боку краща ситуація. Юрія Бойка сприймають менш токсично. З відходом Медведчука і поглинанням "Опоплатформи" групою Бойка-Льовочкіна у них може відкритися додатковий простір. Але, найближчим часом можемо побачити появу рейтингів нової політсили Колеснікова за рахунок ОПЗЖ. Можливо, будуть створювати й нові проєкти з батьківського спадку Партії регіонів. Внутрішньовидова конкуренція під'їсть в "Опозиційної платформи" можливо навіть більше, ніж дасть зміна лідера.

У "Батьківщини" ситуація більш райдужна. Стала центриська позиція імпонує виборцям. Тобто потенціал для нарощення значно вищий, ніж у ОПЗЖ та "ЄС". Тихим сапом, але Юлія Володимирівна набирає. Вже потісняє "Опоплатформу". Може вийти на друге місце. Цьому сприятиме питання землі. Тимошенко сприймають як опозиційного лідера цієї та тарифної тем. Вони є частиною її ідеологічної бази. І якщо тарифи це сезонно, то із землею рядом необдуманих кроків, влада сама штовхає в ситуативну підтримку Тимошенко тих, хто ніколи не був її симпатиками.

"Сила і честь" взялася потримати рейтинг до наступних виборів, коли він знову перетече до інших сил. Цей виборець формує ілюзію прохідності партії, але під час виборів електорат обирає серед лідерів, яких вважають найменшим злом. Виборець не любить спалювати голос і віддавати його тим, хто потенційно не пройде. Така ситуація була до цього з Гриценком. "Сила і честь" змінила в цій ніші "Громадянську позицію" і взяла на перетримку цей "рейтинг Шредінгера".

Ситуація з "Голосом" зневірює активну частину суспільства з того середовища, де могли би народитися нові політичні проєкти. Тому в найближчий час на цьому тлі не виникне когось вагомого, значимого. Реальні нові проєкти з'являтимуться за рік-півтора, коли на горизонті замайорять вибори. А поки спостерігатимемо переважно пустушки для відтягування голосів.

Олег Саакян, для Gazeta.ua