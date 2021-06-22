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Індійський штам коронавірусу є вже в половині країн світу - ВООЗ

  3   0 22.06.2021, 12:02 | Новости, Мир
Індійський штам коронавірусу є вже в половині країн світу - ВООЗ

Штам дельта поширився вже в 92 країнах \ фото REUTERS

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала поширення індійського штаму коронавірусу, який тепер називається delta, в 92 країнах.

Про це повідомила голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Марія Ван Керкхове, інформує УНІАН.

«На даний момент ми знаємо, що в 92 країнах є варіант "дельта"... Цей варіант продемонстрував підвищену передаваність», - сказала Ван Керкхове, передає "РИА Новости" з посиланням на Publicо.

В даний час в світі налічується 195 незалежних держав (Ватикан і члени ООН).

Дельта-варіант коронавірусу - індійський штам, який почав поширюватися по всьому світу після пануючого у Великобританії британського штаму (альфа-варіант).

За даними ВООЗ, дельта-варіант коронавірусу виявився на 60% активнішим ніж альфа-штам. Він також викликає більш важкі симптоми, але для підтвердження цих фактів необхідні додаткові дослідження.

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