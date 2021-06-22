Выявлен симптом COVID-19, который встречается только у вакцинированных

Британские специалисты выявили признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных. Об этом сообщила газета Express, пишет Корреспондент.

Как известно, вакцины обеспечивают существенную защиту от COVID-19: уменьшают тяжесть течения болезни и снижают вероятность передачи вируса. Однако и после вакцинации существует риск заразиться.

По данным масштабного исследования ZOE COVID Symptom Study, которое в виде приложения отслеживает симптомы коронавируса, у привитых людей инфекция проявляется частым чиханием.

Именно этот начальный признак болезни выделили пациенты прошедшие вакцинацию и впоследствии все же заразившиеся коронавирусом.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - указали эксперты.

Отмечается, что у непривитых людей чихание скорее связано с простудой или аллергией.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", - добавили авторы исследования.

Они также напомнили, что самыми распространенными проявлениями коронавируса являются высокая температура, озноб, постоянный кашель, потеря вкуса и/или обоняния, головная боль, повышенная утомляемость, боль в горле, внезапная спутанность сознания, кожная сыпь, сбивчивое дыхание, диарея, насморк.