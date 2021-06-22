Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:01

Кочетков: "Минск" не нужен США и Европе – для них это ритуальная головная боль без надежды на ее прекращение

16:08

Выявлен симптом COVID-19, который встречается только у вакцинированных

15:00

Небоженко: Лоббисты Фирташа будут искать в Офисе президента способы нейтрализации решений СНБО и добьются своего

14:01

"Переходимо на ранково-вечірній режим", – Скиталінська про харчування та спосіб життя в спеку

13:30

11-12 лет в школе пролетят быстро и вернуться обратно уже возможности не будет, – Спиваковский о важности выбора школы для ребенка

13:03

Поразка "вірменського Медведчука"

12:02

Індійський штам коронавірусу є вже в половині країн світу - ВООЗ

10:57

Тимошенко може потіснити партію Зеленського. Порошенка тягтиме вниз Медведчук, – політолог

10:01

Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою

09:00

Україна в списку: Білий дім розповів, як розподілить 55 мільйонів доз своєї вакцини від COVID-19

08:09

В США авианосец проверили 18-тонной бомбой (видео)

07:10

"Ювентус" готов расстаться с двумя игроками ради Локателли

06:11

Ученые раскрыли правду о воздействии алкоголя на мозг

05:12

Меган Маркл предложила Опре Уинфри стать крестной для ее дочери: ведущая отказалась

04:13

Берлин ждет результаты диалога с США по СП-2 летом

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Выявлен симптом COVID-19, который встречается только у вакцинированных

  10   0 22.06.2021, 16:08 | Новости, Общество
Выявлен симптом COVID-19, который встречается только у вакцинированных

Британские специалисты выявили признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных. Об этом сообщила газета Express, пишет Корреспондент.

Как известно, вакцины обеспечивают существенную защиту от COVID-19: уменьшают тяжесть течения болезни и снижают вероятность передачи вируса. Однако и после вакцинации существует риск заразиться.

По данным масштабного исследования ZOE COVID Symptom Study, которое в виде приложения отслеживает симптомы коронавируса, у привитых людей инфекция проявляется частым чиханием.

Именно этот начальный признак болезни выделили пациенты прошедшие вакцинацию и впоследствии все же заразившиеся коронавирусом.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - указали эксперты.

Отмечается, что у непривитых людей чихание скорее связано с простудой или аллергией.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", - добавили авторы исследования.

Они также напомнили, что самыми распространенными проявлениями коронавируса являются высокая температура, озноб, постоянный кашель, потеря вкуса и/или обоняния, головная боль, повышенная утомляемость, боль в горле, внезапная спутанность сознания, кожная сыпь, сбивчивое дыхание, диарея, насморк.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (523)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]