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Кравчук спрогнозировал, когда ждать присоединения США к Нормандскому формату

  4   0 20.06.2021, 17:36 | Новости, Политика
Кравчук спрогнозировал, когда ждать присоединения США к Нормандскому формату

Решение о присоединении США к нормандскому формату относительно урегулирования ситуации на Востоке Украины, вероятно, будет принято по итогам визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Такое мнение высказал в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это означает, что и на Минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и более жестких позиций, чем сейчас", - сказал первый президент Украины.

По его мнению, на этом этапе в рамках Нормандской четверки Германии и Франции не хватает твердости, системности и последовательности в том, "чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".

"А именно, что она агрессор и что она - сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор - Россия и что она должна уйти из Донбасса и покинуть Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", - убежден глава украинской делегации в ТКГ.

После встречи Зеленского и Байдена, считает Кравчук, "все будет меняться" - как в отношении получения Украиной Плана действий по членству в НАТО, так и в работе нормандского формата и относительно ситуации с Минскими соглашениями.

Он напомнил, что 16 июня во время пресс-конференции в Женеве Байден подтвердил, что Минский процесс надо развивать, его нужно подкреплять дипломатическими и другими возможностями.

"Очевидно, за этим стоят какие-то конкретные предложения, которые будут реализованы в каких-то формах", - подытожил Кравчук.

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