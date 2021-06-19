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Под Ровно отец девятерых детей погиб страшной смертью из-за животных

  3   0 19.06.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
Под Ровно отец девятерых детей погиб страшной смертью из-за животных

В пятницу, 18 июня вечером, в селе Сварыни Сарненского района Ровенской области мужчина погиб, упав в яму, вырытую бобрами.

Об этом сообщается на Facebook-странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

Как оказалось, мужчина 1978 года рождения пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой, у реки он провалился в яму, вырытую бобрами. Сверху на него упал конь. К нему на помощь пришли односельчане, чтобы вытащить мужчину, им пришлось сначала достать коня. Когда они вытащили пострадавшего, он не подавал признаков жизни.

Люди вызвали "скорую", но медики смогли лишь констатировать смерть мужчины. У него осталось девятеро детей.

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