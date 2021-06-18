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"Пора визнати реальність": український дипломат жорстко відповів Путіну на заяву про "один народ"

  20   0 18.06.2021, 19:01 | Новости, Политика
"Пора визнати реальність": український дипломат жорстко відповів Путіну на заяву про "один народ"

Український представник при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк жорстко відповів на заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про "один народ". Він нагадав, що Україна - суверенна держава.

Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні, інформує УНІАН.

За його словами, Москва не залишає спроб підірвати державність, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Путін знову говорив про те, що росіяни та українці нібито є одним народом. Через 30 років після розпаду Радянського Союзу, добре відомого тривалою практикою "В'язниці народів" Російської імперії, російському керівництву пора визнати реальність й дозволити Україні жити у світі як суверенній національній державі", - зазначив Цимбалюк. 

При цьому він вказав, що агресія РФ щодо України має багато аспектів, у тому числі введення обмежень для судноплавства та жителів окупованих територій, які перетинають лінію розмежування.

Також дипломат закликав Росію відмовитися від окупації Криму, мілітаризації Чорного та Азовського морів, а також припинити військову агресію щодо України. 

16 червня в Женеві відбулися переговори між президентами РФ та США у вузькому й розширеному складі. Вони тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву. 

На прес - конференції за результатами саміту Путін заявив, що з американським головою обговорювали питання України, а саме - врегулювання конфлікту на Донбасі та можливий вступ до НАТО. З приводу останнього російський президент відповів: "навіть нема чого обговорювати".

При цьому він звинуватив Україну в небажанні реалізовувати "Мінські угоди".

УНІАН

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