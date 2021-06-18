Меган Маркл "украла" имя дочери у принцессы Беатрис – СМИ

Принцесса Беатрис сильно расстроилась из-за того, что принц Гарри и его жена Меган Маркл назвали свою дочь Лилибет. Она считает, что герцогиня Сассекская украла ее идею.

Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, Беатрис даже расплакалась, ведь ее давняя мечта "разлетелась в клочья". Она с самого детства хотела назвать свою дочь Лили в честь бабушки, королевы Елизаветы II.

"Беатрис разрыдалась, когда узнала, что Меган и Гарри назвали дочь Лилибет. И не без причины. Все знали, что принцесса планировала с самого детства назвать свою дочь Лили в честь бабушки. Теперь эта мечта разлетелась в клочья, и она убита горем", - заявил источник.

О том, что принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци ждут первенца, стало известно 19 мая 2021 года. Источник уточнил, что пара решила не выяснять пол своего ребенка. Однако Беатрис не сомневается в том, что у них родится девочка.

Обозреватель