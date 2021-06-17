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Байден-Путин: Долларовый авианосец и правило "4 не" – Александр Кочетков

  9   0 17.06.2021, 18:03 | Новости, Политика
Байден-Путин: Долларовый авианосец и правило "4 не" – Александр Кочетков

"Как и прогнозировалось, главным итогом встречи стало то, что встреча состоялась. Да, это была установочная встреча, на которой высокие договаривающиеся стороны договорились, что будут договариваться дальше. Установочная, потому что стороны обменялись исходным видением своих интересов, точек взаимодействия и точек конфликта интересов", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог  Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.  

"Байден представляет глобального игрока, чьи интересы могут возникнуть в любом месте мира, при этом нарушения демократических свобод и  всяких разных толерантностей автоматически превращает место в сферу американских интересов. Но здесь США готовы договариваться и взаимодействовать. Однако вмешательство во внутренние процедуры США, например, в выборы, они считают абсолютно недопустимым и пойдут на весьма жесткие меры.

Если сформулировать более сжато и емко, то это следующий подход: доллар уже не правит всем миром, но доллар вместе с Тихоокеанским флотом все еще заставят считаться с собой всех. И Россию, в том числе.

Подход Путина не менее известен. Это не препятствовать любым действиям РФ на постсоветском пространстве, которое есть зона исключительных российских интересов. Не вмешиваться в то, что творит власть РФ на своей территории. Не приближаться всякими блоками вроде НАТО и его военными базами к границам РФ. Не провоцировать РФ, в первую очередь, за счет несогласованной смены правительств в зоне ее интересов.

Путин уверен, что его блеф, подкрепленным старым советским ядерным потенциалом, дает ему право на подобный подход.

Кому-то не нравится? Ну тогда надо становиться сильными и самостоятельными, а не требовать защиты и денег у больших дяденек и тетенек...

Из скудной конкретики по переговорам. Путин в очередной раз повторил свою трактовку «минска», от которой он отказываться не намерен. И еще раз цинично подчеркнул, что Россия в войне на Донбассе - миротворец (!). Вот именно за эти предательские формулировки «минска» и за те военные поражения, которые и привели к заключению этого «минска», и следует спрашивать с Петра Порошенко.

Соответственно, ближе к осени ждем попытку Владимира Зеленского внести «Формулу Штанмайера» в Верховную Раду. После чего досрочные выборы и президента, и парламента станут куда более реальными.

В общем, Байден намерен и дальше убеждать Путина, что жить и сотрудничать по правилам лучше, чем враждовать без правил. Путин полностью согласен, при условии, что правила формулирует он сам. Все темы потенциальных договоренностей, в том числе, по ограничению вооружений, освоению Арктики, противостоянию киберугрозам, защите окружающей среды спущены на уровень экспертов. Причем, тема Украины на экспертный уровень не попала.

То есть, у нас все по-прежнему. По-прежнему так себе", - завершает Кочетков.

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