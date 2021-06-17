Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:05

В Іспанії винесли вирок чоловіку, який убив та з'їв власну матір

18:03

Байден-Путин: Долларовый авианосец и правило "4 не" – Александр Кочетков

17:01

Ученые выяснили, сколько пациентов страдают от постковидного синдрома

16:18

Пляжний футбол: збірна України розпочала Євролігу-2021 перемогою над Німеччиною в екстра-таймі

15:59

Ні зради, ні перемоги. Геополітична шахова партія між США та РФ тільки починається – Віктор Таран

15:08

В Индии обнаружена новая грибковая болезнь – "зеленая плесень"

14:04

Рефат Чубаров: "Чому розлютився Путін та показилися депутати Державної думи Росії?"

13:01

Степова: В ОРДЛО паника и тревожное состояние, есть потери

12:03

Немецкая вакцина против коронавируса CureVac провалилась на испытаниях

11:01

Лилия Шевцова: Пока неясно, насколько этот саммит поможет России и США сблизить свои представления о "линии Мажино", но позитив есть

10:01

Заковані ланцюгом харків'яни оголосили про розрив стосунків — ланцюг знімуть

09:01

"Для Росії це був хороший день". Трамп заявив, що США нічого не отримали від зустрічі Байдена з Путіним

08:31

Доба на фронті: ворог дев'ять разів порушував режим припинення вогню, поранено бійця ЗСУ

08:07

В какие страны могут поехать украинцы этим летом в отпуск

07:08

Заболеть повторно коронавирусом возможно уже через 3 месяца – ученые США

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Ученые выяснили, сколько пациентов страдают от постковидного синдрома

  5   0 17.06.2021, 17:01 | Новости, Общество
Ученые выяснили, сколько пациентов страдают от постковидного синдрома

Около четверти (23,2%) людей, излечившихся от COVID-19, страдали посткоронавирусным синдромом. Неприятные ощущения из-за перенесенной болезни у них проявлялись через месяц или больше после постановки первоначального диагноза.

В большей степени на них жаловались пациенты с тяжелым течением инфекции, но в то же время они были характерны и для бессимптомных случаев. Такие результаты показало исследование, опубликованное на днях FAIR Health (США).

Специалисты этой независимой некоммерческой организации проверили данные о почти 2 миллионах человек, у которых коронавирус был диагностирован в период с февраля по декабрь 2020 года. Информацию взяли из базы, содержащей более 34 миллиардов записей о частных медицинских заявках.

Распределение пациентов с COVID-19 по возрастным группам, февраль-декабрь 2020 года (данные о которых анализировали исследователи)

Выяснилось, что половина указанных пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19, заявляли о посткоронавирусе уже через 30 дней или более после диагностирования инфекции. На него также указали 27,5% тех, у кого были симптомы болезни, но им не потребовалось лечение в стационаре, и еще 19% бессимптомных больных.

5 основных жалоб при посткоронавирусе:

  • боль - страдали 5,1% пациентов;

  • затрудненное дыхание - 3,5%;

  • гиперлипидемия (повышенное содержание жиров (липидов) в крови) - 3%;

  • недомогание и быстрая утомляемость - 2,9%;

  • гипертония - 2,4%.

Распределение случаев COVID-19 по типу реакции (госпитализация, безсимптомность т. д.)

Правда, что частота таких симптомов у пациентов менялась в зависимости от возрастных групп. Например, дети и молодые люди до 18 лет наиболее чаще жаловались на боль и затрудненное дыхание, также у них проблемы с кишечником заменили гиперлипидемию на третьем месте.

Процент пациентов с любым состоянием после COVID-19, по типу реакции

Важно отметить: в FAIR Health сами подчеркнули, что это исследование официально не рецензировалось, но было оценено независимым академическим рецензентом. В организации считают, что это наибольшее количество пациентов (2 млн), данные о которых были изучены на предмет состояний после коронавируса.

Что еще узнали исследователи:

- большинство изученных посткоронавирусных состояний чаще встречались у женщин, но было 12 признаков, с которыми чаще сталкивались мужчины;

- молодые люди часто указывали на проблемы с сердцем после COVID-19 (в частности, 25,4% из всех пациентов, сообщивших об этом заболевании, пришлись на возрастную группу от 19 до 29 лет);

- четыре состояния психического здоровья также оценивались как посткоронавирусные - тревожные ощущения, депрессия, расстройства адаптации и нервный тик;

- среди людей, которые были госпитализированы с COVID-19 и выписаны позже, насчитали самый высокий процент смертей - 0,45% таких умерли, еще 0,02% - среди пациентов с симптомами, но не госпитализированных, 0,01% - среди бессимптомных;

- независимо от того, насколько серьезным был коронавирус, мужчины с высшей вероятностью умирали через 30 или более дней после первоначального диагноза, причем 57%, 53% и 55% этих смертей приходились на госпитализированных, не госпитализированных с симптомами и без них соответственно.

15 основных посткоронавирусных состояний по проценту пациентов с COVID-19 через 30 дней или более после диагноза

Обозреватель

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (379)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]