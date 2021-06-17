Ученые выяснили, сколько пациентов страдают от постковидного синдрома

Около четверти (23,2%) людей, излечившихся от COVID-19, страдали посткоронавирусным синдромом. Неприятные ощущения из-за перенесенной болезни у них проявлялись через месяц или больше после постановки первоначального диагноза.

В большей степени на них жаловались пациенты с тяжелым течением инфекции, но в то же время они были характерны и для бессимптомных случаев. Такие результаты показало исследование, опубликованное на днях FAIR Health (США).

Специалисты этой независимой некоммерческой организации проверили данные о почти 2 миллионах человек, у которых коронавирус был диагностирован в период с февраля по декабрь 2020 года. Информацию взяли из базы, содержащей более 34 миллиардов записей о частных медицинских заявках.

Выяснилось, что половина указанных пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19, заявляли о посткоронавирусе уже через 30 дней или более после диагностирования инфекции. На него также указали 27,5% тех, у кого были симптомы болезни, но им не потребовалось лечение в стационаре, и еще 19% бессимптомных больных.

5 основных жалоб при посткоронавирусе:

боль - страдали 5,1% пациентов;

затрудненное дыхание - 3,5%;

гиперлипидемия (повышенное содержание жиров (липидов) в крови) - 3%;

недомогание и быстрая утомляемость - 2,9%;

гипертония - 2,4%.

Правда, что частота таких симптомов у пациентов менялась в зависимости от возрастных групп. Например, дети и молодые люди до 18 лет наиболее чаще жаловались на боль и затрудненное дыхание, также у них проблемы с кишечником заменили гиперлипидемию на третьем месте.

Важно отметить: в FAIR Health сами подчеркнули, что это исследование официально не рецензировалось, но было оценено независимым академическим рецензентом. В организации считают, что это наибольшее количество пациентов (2 млн), данные о которых были изучены на предмет состояний после коронавируса.

Что еще узнали исследователи:

- большинство изученных посткоронавирусных состояний чаще встречались у женщин, но было 12 признаков, с которыми чаще сталкивались мужчины;

- молодые люди часто указывали на проблемы с сердцем после COVID-19 (в частности, 25,4% из всех пациентов, сообщивших об этом заболевании, пришлись на возрастную группу от 19 до 29 лет);

- четыре состояния психического здоровья также оценивались как посткоронавирусные - тревожные ощущения, депрессия, расстройства адаптации и нервный тик;

- среди людей, которые были госпитализированы с COVID-19 и выписаны позже, насчитали самый высокий процент смертей - 0,45% таких умерли, еще 0,02% - среди пациентов с симптомами, но не госпитализированных, 0,01% - среди бессимптомных;

- независимо от того, насколько серьезным был коронавирус, мужчины с высшей вероятностью умирали через 30 или более дней после первоначального диагноза, причем 57%, 53% и 55% этих смертей приходились на госпитализированных, не госпитализированных с симптомами и без них соответственно.

Обозреватель