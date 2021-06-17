В Іспанії винесли вирок чоловіку, який убив та з'їв власну матір

Іспанця засудили до 15 років в'язниці за те, що він убив свою матір та з'їв її останки, пише ВВС.

28-річного Альберто Санчеса Гомеса арештували в 2019 році після того, як поліція виявила частини тіла біля будинку його матері - деякі в пластикових контейнерах.Суд відхилив аргументи Санчеса про те, що під час вбивства він переживав психотичний епізод.

Тепер він буде відбувати 15 років за вбивство та ще 5 місяців за осквернення трупа.

Також йому наказали виплатити своєму братові 60 000 євро як компенсацію.

Поліція прибула до дому на сході Мадрида в лютому 2019 року після того, як друг висловив занепокоєння щодо добробуту Марії Соледад Гомес, якій було за 60 років.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що Санчес, якому тоді було 26 років, задушив свою матір під час суперечки.

Потім він розчленував її та з'їв частини її тіла протягом наступних двох тижнів, частину з яких віддав собаці.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що він був відомий поліції через насильство над своєю матір'ю і що він порушив запобіжний захід під час арешту.