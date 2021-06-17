Байден пригрозил Путину "разрушительными последствиями" для РФ в случае смерти Навального

Джо Байден также сообщил Владимиру Путину, что США продолжат поднимать вопрос о соблюдении прав человека.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что России грозят "разрушительные последствия", если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в колонии.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве, отвечая на вопрос, что произойдет, если Навальный умрет, информирует UAINFO.org.

"Я дал ему понять, что последствия будут иметь разрушительный характер для России...", – отметил он.

Байден также заявил, что сообщил Путину о том, что США продолжат поднимать вопрос о соблюдении прав человека.