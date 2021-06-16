Сімейні лікарі будуть видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації, – Шмигаль

Сьогодні уряд ухвалить рішення, яким дозволить сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію від коронавірусу. Мова йде завершення щеплення двома дозами.

Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує UAINFO.org.

"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - сказав глава уряду.

На відео з -26 хвилини:

Він також наголосив, що щодня в Україні роблять практично 50 тисяч щеплень, і найближчим часом будуть прискорюватися.

Шмигаль також заявив, що карантин в Україні сьогодні продовжать до 31 серпня.

UAINFO