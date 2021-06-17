ВВС: Що може спричинити раптову зупинку серця футболіста чи не спортсмена?

Данський футболіст Крістіан Еріксен перебуває вже п'ятий день у лікарні після зупинки серця під час матчу чемпіонату Європи у суботу, пише ВВС, інформує UAINFO.org.

Але лікарям досі незрозуміло, чому його серце раптово зупинилося - пошук причини є їхнім головним завданням.

"29-річний хлопець бився за своє життя", - каже професор Санджай Шарма, кардіолог і голова експертного кардіологічного комітету футбольної асоціації.

"Ми повинні з'ясувати, що насправді сталося".

За даними Британського кардіологічного фонду (BHF), однією з найпоширеніших причин зупинки серця є анормальний серцевий ритм, який загрожує життю.

Серед інших причин - кардіоміопатія, захворювання серцевого м'яза, яке впливає на його розмір, форму або товщину й може успадковуватися, а також гострий міокардит, або запалення серцевого м'яза.

Наразі лікарі проводять детальне ультразвукове дослідження серця пана Еріксена, щоб виявити найдрібніші пошкодження або патології. Такі ретельні огляди не входять до звичайних кардіологічних обстежень футболістів ліги, додає професор Шарма.

Однак їх обов'язково проводять у Великій Британії кожні два роки у віці від 16 до 25 років.

Мета такого обстеження виявити відхилення у функціонуванні серця та його структурі, але попри зусилля лікарів, такі тести не дають 100% гарантії, що патологію виявлять.

"Такі патології не завжди виявляють у підлітковому віці або у віці від 16 до 25 років", - пояснює професор Шарма.

"Вони можуть не виявлятися до 25-35 років".

Іноді порушення в роботі серця трапляються прямо під час матчу і можуть бути пов'язані з іншою хворобою, яку нещодавно переніс футболіст.

Деякі серцеві патології піддаються лікуванню, інші залишаються незворотними або невиліковними.

Коли стається зупинка серця, воно перестає перекачувати кров по тілу, мозок не отримує достатньо кисню, й людина непритомніє та припиняє дихати.

Зупинка відрізняється від серцевого нападу, який виникає при припиненні кровопостачання серцевого м'яза, часто через згусток в одній із коронарних артерій.

"Рідкісні випадки"

Крістіан Еріксен не єдиний футболіст, у якого сталася зупинка серця під час гри.

У 2012 році Фабріс Муамба впав на полі й його серце зупинилося на 78 хвилин. Марк-Вів'єн Фо помер, граючи за "Камерун" у віці 28 років, а колишній захисник Англії Уго Ехіогу, який був тренером Spurs, помер 2017 року у віці 44 років.

"Причиною цього швидше за все є екстремальні фізичні навантаження під час тренувань, які впливають на серце спортсмена", - вважає доктор Зафар Ікбал, керівник медичного відділу футбольного клубу Crystal Palace.

"Але це дуже рідкісні випадки", - додає він.

Зупинка серця може трапитися з будь-ким у будь-який момент - не лише з футболістами.

Щотижня у Великій Британії від раптової зупинки серця помирають 12 людей у віці до 35 років.

Близько 30 тисяч серцевих зупинок щороку стаються у Великій Британії за межами лікарень. Такі випадки потребують екстреної реанімації, виживає лише кожна десята людина.

Серце футболістів, як правило, більше за розміром і працює ефективніше, ніж у решти людей. Тому загалом вони мають нижчий ризик проблем із серцем, як-от серцево-судинні захворювання або закупорювання артерії, які спостерігають у курців або у тих, хто вживає нездорову їжу.

Але додаткове навантаження на серце, як спека, зневоднення або перенесена хвороба, можуть зіграти роль.

"Кожна секунда має значення"

Доктор Ікбал також зазначає, що вкрай важливим було те, що серцево-легеневу реанімацію пану Еріксену розпочали одразу з подальшим використанням дефібрилятора. Як це зробити, повинен знати кожен, додає він.

Він каже, що дефібрилятори, які стимулюють серце електричним струмом, мають бути встановлені у кожній загальноосвітній школі.

"Кожна хвилина затримки зменшує шанси на виживання на 10%", - пояснює лікар.

Застосування серцево-легеневої реанімації (СЛР) у деяких випадках вдвічі подвоює шанси людини на виживання.

"Кожна секунда має значення, і що більше людей знають, як провести реанімаційні дії, то більше життів можна врятувати", - додає доктор Соня Бабу-Нараян, консультант-кардіолог та заступниця медичного Британського кардіологічного фонду.

Дефібрилятори часто розташовані в офісах, а також в аеропортах, торгових та громадських центрах.

Будь-хто може ними скористатися, а експерти наголошують, що їх неможливо використати неправильно.

Дефібрилятор завдає удар струмом лише за необхідності, після автоматичної оцінки серцевого ритму.