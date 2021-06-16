Шабунін: Комітет "слуги народу" Костіна сьогодні "грохне" одну із ключових функцій НАЗК

"Комітет з правової політики "Слуги" Андрія Костіна грохне одну з ключових функцій НАЗК - контроль партійних фінансів. Як я і казав: в порядку денному комітету знов немає законопроекту про ліквідацію ОАСК. Зеленський вніс його більше двох місяців тому, але комітет Костіна вже вчетверте їх не розглядає", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує UAINFO.org.

"Зате депутати планують розглянути законопроект #5253, який вбиває можливість НАЗК повноцінно перевіряти партійні фінанси.

Законопроєкт #5253 планують проголосувати в залі вже у четвер в одному читанні, за основу та в цілому. Навколо цього законопроекту об'єднались нардепи з УСІХ фракцій.

Одразу після того, як НАЗК через неправдиву звітність призупинило держфінансування декільком партіям, нардепи вирішили зруйнувати одну з основних контрольних функцій НАЗК.

До речі, ціі повноваження НАЗК отримало на виконання вимог безвізового режиму з ЄС.

За "збігом обставин", до цього законопроекту комітет Костіна повернувся одразу після того, як НАЗК продемонструвало свою незалежність та заявило вимогу розірвати контракт з очільником Нафтогазу Ю. Вітренком через порушення при його призначенні.

Все правильно: незалежний орган з адекватними повноваженнями Банковій потрібен значно менше, ніж ручний ОАСК.

Прямо зараз ОП торгується з Вовком за знесення результатів конкурсу на керівника САП, із якого вилетів і сам Костін, завершує Шабунін.