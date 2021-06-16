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В Україну повернули жінку з сімома дітьми, яка перебувала в таборах закритого типу на території Сирії. ФОТО

  8   0 16.06.2021, 12:02 | Новости, Общество
В Україну повернули жінку з сімома дітьми, яка перебувала в таборах закритого типу на території Сирії. ФОТО

Українку з сімома дітьми евакуювали додому з сирійського табору / фото president.gov.ua

В Україну повернулася ще одна родина, яка перебувала в таборах закритого типу на території північно-східної Сирії.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента, інформує UAINFO.org.

Літак з евакуйованою жінкою та сімома дітьми зустріли в ніч проти 16 червня в аеропорту "Київ" (Жуляни) заступник керівника ОП Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова. 

Звільнена громадянка України зазначила, що дуже рада повернутися додому, і подякувала всім, хто сприяв цьому.

Машовець заявив, що за дорученням президента звільненим буде надане необхідне медичне обслуговування, а держава зробить усе, щоб допомогти родині повернутися до нормального життя в Україні.

Заступник керівника ОП також висловив переконання, що це не останнє звільнення українських громадян із сирійських таборів.

"Кожна така успішна операція ще раз доводить, що "Україна своїх не кидає", - наголосив Таран.

Він нагадав, що напередодні Нового року в Україну із Сирії було повернуто двох жінок та сімох дітей, які також перебували у складних умовах. 

В Україну повернули родину, яка перебувала в таборах закритого типу в Сирії / фото president.gov.ua

Джапарова зауважила, що з таборів у Сирії звільнено вже 15 українців.

"Вірю, що разом з компетентними органами ми відпрацюємо повернення всіх інших наших громадян з таборів для біженців", - сказала вона. 

UAINFO

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