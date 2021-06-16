В Україну повернули жінку з сімома дітьми, яка перебувала в таборах закритого типу на території Сирії. ФОТО

Українку з сімома дітьми евакуювали додому з сирійського табору / фото president.gov.ua
В Україну повернулася ще одна родина, яка перебувала в таборах закритого типу на території північно-східної Сирії.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента, інформує UAINFO.org.
Літак з евакуйованою жінкою та сімома дітьми зустріли в ніч проти 16 червня в аеропорту "Київ" (Жуляни) заступник керівника ОП Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
Звільнена громадянка України зазначила, що дуже рада повернутися додому, і подякувала всім, хто сприяв цьому.
Машовець заявив, що за дорученням президента звільненим буде надане необхідне медичне обслуговування, а держава зробить усе, щоб допомогти родині повернутися до нормального життя в Україні.
Заступник керівника ОП також висловив переконання, що це не останнє звільнення українських громадян із сирійських таборів.
"Кожна така успішна операція ще раз доводить, що "Україна своїх не кидає", - наголосив Таран.
Він нагадав, що напередодні Нового року в Україну із Сирії було повернуто двох жінок та сімох дітей, які також перебували у складних умовах.
В Україну повернули родину, яка перебувала в таборах закритого типу в Сирії / фото president.gov.ua
Джапарова зауважила, що з таборів у Сирії звільнено вже 15 українців.
"Вірю, що разом з компетентними органами ми відпрацюємо повернення всіх інших наших громадян з таборів для біженців", - сказала вона.