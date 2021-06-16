Таран: Як "Слуги народу" підвісили всіх громадян на податковий гачок?

"Пам'ятаєте писав, що після оголошення війни олігархам "Слуги" почнуть розкуркулювати малий та середній бізнес?Залізуть в кишеню до кожного громадянина? Так от, цей день настав. Навіть швидше ніж я думав. Сьогодні Слуги Народу підвісили всіх громадян на Податковий гачок Офіційно. Парламент ухвалив закон про податкову амністію - добровільне декларування активів громадянами", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"По факту цим законом підвісили на гачок правоохоронних органів всіх громадян, які мають заощадження понад 400.000 грн або 15.000 доларів

Маєте майно і не маєте документів про сплату податків на доходи з 2005 року? Матимете купу проблем і клопотів. Квартира понад 120 кв.м чи будинок понад 240 кв.м? Готуйтесь заплатити 5% від оціночної вартості. До речі, за оцінку теж потрібно буде заплатити Чому ми повинні заплатити? Ну тому що "Слуги народу" вважають це понаднормовою власністю і вважається вкраденим з ухилянням від сплати податків Тобто якщо ви не зберегли довідки про сплату податків з 2005 року - готуйтеся доплачувати суттєві суми.

Скільки ви заплатите? За цим Законом до бюджету потрібно буде сплатити: 5 % з легалізованих активів в Україні, 7-9 % із закордонних активів, 2.5 % з ОВДП (вкладення всіх нелегальних коштів в облігації Міністерства фінансів мінімум на рік). Також за Законом можна взяти розстрочку на 3 роки за ставками 6 %, 11.5% та 3%.

Проти цього "розкуркулення громадян" голосували ЄС та Батьківщина. Голос - частково дав голоси "Слуги народу" вже потирають руки і прогнозують що це дасть мільярди до Державного бюджету.

А те що цей закон суперечить строкам давності відповідальності за несплату податків, які становлять 10 років - нікого не хвилює! Чому? Все просто. В Державному бюджеті уже не дірка. Там ДІРА. І коштів у бюджеті на оплату всіх хатєлок Зеленського - давно немає. От і шукають можливості як здерти додаткові кошти з громадян.

Парадокс, але закон не стосується олігархів, великий бізнес чиновників та - правоохоронців. Перші - давно все правльно оформили. Всі інші - легалізували свої доходи через електронні декларації.

А от якщо ви були заробітчанином, малим бізнесменом, працювали на будівництві тощо - ви тепер податковий ворог держави номер ОДИН. Вам дається рік, аби ви добровільно сплатити кошти. Якщо ні - вас чекає кримінальна відповідальність. Тож чекаємо як вже дуже скоро податкова та правоохоронці почнуть ходити до громадян.

І будуть пропонувати як у тій казці "будемо битися чи миритися?" "доплачувати" чи "домовлятися?" Тож скоро на місцях з людей знову почнуть дерти кошти. От тільки підуть вони не до бюджету, а в кишені місцевих правоохоронців та податківців. Ну і звісно чекаємо удару по рейтингам Зеленського. Такої наруги як залізти в кишеню - більшість українців йому точно не пробачать.

Якби "Слуги" справді хотіли зробити амністію вони б:

- ввели подання нульової декларації без сплати додаткових податків

- спростили подальшу легалізацію економічної діяльності декларантам

Але такий шлях не дасть головного - грошей до бюджету.

Ну що ж, тепер слова за Зеленським. Сподіваюсь у нього вистачить здорового глузду не підписувати закон про розкуркулення громадян. Спостерігаємо", - завершує політолог.