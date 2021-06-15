Кочетков: НАТО категорически не хочет всерьез сталкиваться с Россией из-за Украины и любой другой постсоветской страны

Еще задолго до завтрашней встречи Байден - Путин я утверждал: чтобы подсластить пилюлю, когда Украину ставят перед фактом американо-российских договоренностей, нам сформулируют нечто такое, что можно трактовать как великую внешнеполитическую победу. Помните, как "сывочолый крыголам" нам втюхивал безвиз взамен обещанного членства в ЕС?

Об этом на своей странице в Facebook пишет политтехнолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

Вот и свершилось! Заявление НАТО: "Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса".

И уже начались восторги и славословия. Хотя по правде, напористости Владимира Зеленского в требовании определенности, отрицать нельзя.

Так что нам по сути пообещали?

Только то, что если мы будем старательными и послушными, то в принципе, если сложится, если ничего не помешает, если Земля не налетит на небесную ось, нас когда-нибудь пригласят на вечеринку. И тогда мы гордо войдем на нее не через дымоход, не через окно, а через дверь, как принято в приличном обществе. То есть, через ПДЧ.

И ничего сверх того!

НАТО категорически не хочет всерьез сталкиваться с Россией из-за Украины да и из-за любой другой постсоветской страны. Потому что при желании Альянс давно мог бы занять куда более жесткую позицию по отношению к агрессору, хотя бы оружие нам поставлять, как в Израиль.

Грубо говоря, нас примут в НАТО, если Россия не будет категорически против. Но если она не будет против, то, значит, и угроза агрессии исчерпается. А тогда зачем, простите, платить громадные взносы за членство в НАТО, если недоимперию и так уже усмирили?

Хуже того, даже будь сегодня Украина в НАТО, это вовсе не гарантировало, что Альянс стал бы нас защищать в Крыму и на Донбассе! Потому что и аннексия Крыма, и агрессия на Донбассе - гибридные. В первом случае там присутствовали "законные" вооруженные силы Черноморского флота РФ, опять же, там провели потешный референдум, во втором недоимперия действует через наемников и "отпускников".

Главная претензия к порошенковскому "минску" не в "особом статусе Донбасса", не в проведении там выборов до возврата контроля за границей. Главный капитулянтский момент - это то, что Россия в "минске" не названа стороной конфликта. Она там - миротворец, блин! У нее развязаны кровавые руки, но ей ничего серьезного не грозит, в том числе, и от НАТО! Поэтому Сурков и восхищается этим документом как лучшим из возможных...

В отсутствии прямого вторжения регулярной российской армии даже вожделенное членство в НАТО Украине не помогло бы.

А вот добровольцы, ВСУ и волонтеры - очень даже помогли!

Так что, НАТО нам не надо?

Надо. Но как ориентир и партнер. Нам надо строить оборонную сферу так, чтобы она соответствовала и могла взаимодействовать с силами НАТО, постоянно сверять свой уровень и даже опережать НАТОвский. Вот тогда нас туда могут пригласить, потому что мы усилим Альянс, а не станем фактором его дестабилизации.

Для наглядности: в НАТО невозможно себе представить "дневные" танки, то есть, без систем ночного видения и прицеливания, которые фактически слепнут и не могут воевать в темноте. А у нас такие танки в подавляющем большинстве.

Так что - сами, всё сами.

Александр КОЧЕТКОВ