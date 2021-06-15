У Києві збираються підняти ціни на паркування втричі: скільки платитимемо

Згідно з проектом розпорядження кияни та гості столиці будуть паркувати свої автомобілі за новими цінами.

У Києві влада міста ініціює підняття тарифів на паркування для приватних автомобілів.

Планується, що тариф буде підвищено на паркування в центрі міста, а також на прилеглих до центру міста територіях.

Про це повідомили в прес-службі КМДА, інформує UAINFO.org.

Як зазначили в прес-службі, тарифи будуть переглянуті вперше за 12 років.

Як зміниться тариф

Згідно з проектом розпорядження кияни та гості столиці будуть паркувати свої автомобілі за наступними цінами:

паркування в центральній частині міста - до 35 грн/год,

паркування на прилеглих до центру територіях - до 25 грн/год,

паркування в спальних районах - 5 грн/год.

"Тарифи переглядаються вперше за 12 років. Вони не змінювалися з 2009 року, хоча відтоді ціни змінилися на все, включаючи обладнання, енергоносії та оплату праці", – зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

У КМДА зазначили, що встановлення тарифу покликане розвантажити центральну частину Києва і зробити її зручною для всіх учасників дорожнього руху.

Паркування в Києві: що необхідно знати

Станом на червень 2021 року в Києві діють наступні тарифи на паркування