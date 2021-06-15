УЄФА відкрив справу щодо суперника України на Євро-2020

Форвард Марко Арнаутович образив гравців Північної Македонії.

УЄФА відкрив справу по відношенню до австрійського нападника Марко Арнаутовича за підсумками матчу групового етапу Євро-2020 між збірними Австрії та Північної Македонії.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА, інформує UAINFO.org.

УЄФА розслідує інцидент за участю Арнаутовича в матчі проти македонців.

Арнаутовича, який є сербом по батькові, звинуватили в тому, що він на расовому грунті образив гравців Північної Македонії, які мають албанське коріння: Егзона Бейтулаї і Езджана Аліоскі. За інформацією ЗМІ, другому він сказав: "Я ї*ав твою албанську матір".

Федерація футболу Північної Македонії засудила прояв "націоналізму" з боку Арнаутовича, а нападник заявив, що він не расист і підкреслив: "На емоціях від гри було сказано кілька гарячих слів, за які я хотів би вибачитися - особливо перед моїми друзями з Північної Македонії та Албанії".