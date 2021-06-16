Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в блок. Зокрема, у боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє Defense News, інформує РБК-Україна.

За його словами, Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі.

"У нас є різні програми з дотримання зобов'язань, які в значній мірі присвячені боротьбі з корупцією в рамках реформ, які Україна вже почала, але нам потрібно більше. Нам потрібно зробити більше, щоб забезпечити їх повну реалізацію", - заявив він.

Зазначимо, голова МЗС України раніше заявив, що для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Зазначимо, на саміті лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ. Водночас НАТО закликало Україну до впровадження реформ.

РБК-Україна