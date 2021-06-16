Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:00

Шабунін: Комітет "слуги народу" Костіна сьогодні "грохне" одну із ключових функцій НАЗК

10:02

Таран: Як "Слуги народу" підвісили всіх громадян на податковий гачок?

09:55

Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу до НАТО

09:00

У Зеленского заговорили о специальном суде для олигархов

08:07

Роналду обрушил акции Coca-Cola – один жест португальца стоил компании 4 млрд долларов. ВИДЕО

23:55

Тимошенко позиватиметься до КС з вимогою скасування закону "про добровільне декларування", - політолог

23:08

Сазонов: Никакого передела мира не будет. Давно прошли времена, когда было два полюса влияния – СССР и США

22:26

УЄФА відкрив справу щодо суперника України на Євро-2020

22:02

Кочетков: НАТО категорически не хочет всерьез сталкиваться с Россией из-за Украины и любой другой постсоветской страны

21:03

У Києві збираються підняти ціни на паркування втричі: скільки платитимемо

20:02

ВВС: Ковбої в женевському парку. Чого Україні чекати від зустрічі Путіна та Байдена

19:00

Юрий Романенко: Очень ржачное евроатлантическое кино

18:08

Британские ученые выявили новые симптомы коронавируса

17:05

Депутатов Рады будут вакцинировать препаратом Pfizer. ДОКУМЕНТ

16:02

Назначение главы Нафтогаза следует отменить – НАПК

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу до НАТО

  8   0 16.06.2021, 09:55 | Новости, Политика
Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в блок. Зокрема, у боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє Defense News, інформує РБК-Україна.

За його словами, Україна є країною-претендентом на членство в Альянсі.

"У нас є різні програми з дотримання зобов'язань, які в значній мірі присвячені боротьбі з корупцією в рамках реформ, які Україна вже почала, але нам потрібно більше. Нам потрібно зробити більше, щоб забезпечити їх повну реалізацію", - заявив він.

Зазначимо, голова МЗС України раніше заявив, що для отримання ПДЧ Україна вже зробила достатньо реформ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Зазначимо, на саміті лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ. Водночас НАТО закликало Україну до впровадження реформ.

РБК-Україна

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (356)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]