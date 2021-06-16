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У Зеленского заговорили о специальном суде для олигархов

  11   0 16.06.2021, 09:00 | Новости, Политика
У Зеленского заговорили о специальном суде для олигархов

В Украине могут создать специальный суд для борьбы с олигархами, заявил глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин. Депутат допускает появление такого законопроекта в пакете законов о деолагирхизации.

Об этом пишет ZN.ua.

По его словам в спецсуд может рассматривать дела, связанные со злоупотреблением монопольным положением.

«Мы понимаем, что любая болезнь не завершается хирургическим вмешательством или поверхностной терапией. Нужен, в том числе, и выход из болезни. Этому будут посвящены законопроекты, о которых мы сейчас говорим»,  - отметил Костин, выступая на форуме «Украина 30».

По его словам, готовящийся пакет законов предусматривает усовершенствование антимонопольного законодательства

«Мы понимаем, что результаты многих дел относительно злоупотребления монопольным положением, которые рассматриваются судами, к сожалению, не удовлетворяют ни общество, ни государство. Поэтому один из инструментов - это передача рассмотрения таких дел другому судебному учреждению. Такой вариант сейчас обсуждается. Речь идет о судебном учреждении, которое будет специализироваться по данной категории дел», - цитирует главу комитета «Судебно-юридическая газета».

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