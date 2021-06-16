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Роналду обрушил акции Coca-Cola – один жест португальца стоил компании 4 млрд долларов. ВИДЕО

  147   0 16.06.2021, 08:07 | Новости, Спорт
Роналду обрушил акции Coca-Cola – один жест португальца стоил компании 4 млрд долларов. ВИДЕО

Роналду посетил пресс-конференцию перед матчем Венгрия – Португалия. Нападающий сел за стол, демонстративно отставив бутылки с Coca-Cola (бренд является одним из основных спонсоров Евро-2020) и порекомендовал пить воду.

Об этом информирует UAINFO.org.

Такое поведение португальского нападающего всего за 30 минут уменьшило стоимость компании Coca-Cola на 1,6%, то есть на 4 млрд долларов. До пресс-конференции стоимость одной акции составляла 56,1 доллара, а после – 55,22.

Напомним, Криштиану фанатично придерживается здорового образа жизни и является сторонником различных диет.

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