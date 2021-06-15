Сазонов: Никакого передела мира не будет. Давно прошли времена, когда было два полюса влияния – СССР и США

"Очень коротко дам прогноз по завтрашним переговорам президентов США и РФ. Видел очень большие тексты с подробным анализом, выслушал несколько конспирологических теорий, но уверен, что усложнять не стоит. Темы для разговора очевидны? Да. Байден свои позиции обозначил? Тоже да. Так что не нужно искать черного сторожевого добермана на темном складе. Особенно если он там есть", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

Дело в том, что Джо Байден не просто западный политик, который привык отвечать за каждое слово и не может говорить одно, а делать другое. Он еще и опытный дипломат, про которых шутят "десять раз подумает, перед тем, как ничего не сказать". Так что все сказанное им после саммита НАТО стоит принять в качестве рабочей программы. Лишнего он не говорил. Понятно, что тема Украины не станет главной на переговорах. Но мы часть общего контура европейской безопасности. А это на уровне с Китаем один из приоритетных вопросов. Итак, что сказал Байден по этому вопросу?

Президент США пообещал прояснить Путину, в чем именно заключаются красные линии. И отметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины - одна из таких красных линий. Именно так и сказал. Умному достаточно. Для не очень умных или для тех, кто плохо понимает слова (а именно с таким собеседником ему придется иметь дело) Байден уточнил возможный ответ США на российские агрессивные действия. Он пообещал в ответ на такие действия дать Украине возможность защищать себя и поддерживать безопасность. Это уже прямой намек и гораздо более весомый аргумент, чем глубокая озабоченность той же Германии. И рассуждения о дипломатических путях и отказе помочь оружием. В принципе, это главное. В вопросе Украины Байден накануне переговоров высказался достаточно четко.

Да, никакого передела мира на сферы влияния не будет и быть не может. Просто потому что времена, когда было два полюса влияния - СССР и США давно прошли. Америка сегодня самая сильная в экономическом и военном плане страна. Но есть Евросоюз и Китай. С которыми приходится считаться. Сравнивать возможности СССР и современной России вообще смешно. Так что нет двух сильных игроков, которые могут делить мир", - завершает Сазонов.