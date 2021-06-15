Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:55

Тимошенко позиватиметься до КС з вимогою скасування закону "про добровільне декларування", - політолог

23:08

Сазонов: Никакого передела мира не будет. Давно прошли времена, когда было два полюса влияния – СССР и США

22:26

УЄФА відкрив справу щодо суперника України на Євро-2020

21:03

У Києві збираються підняти ціни на паркування втричі: скільки платитимемо

20:02

ВВС: Ковбої в женевському парку. Чого Україні чекати від зустрічі Путіна та Байдена

19:00

Юрий Романенко: Очень ржачное евроатлантическое кино

18:08

Британские ученые выявили новые симптомы коронавируса

17:05

Депутатов Рады будут вакцинировать препаратом Pfizer. ДОКУМЕНТ

16:02

Назначение главы Нафтогаза следует отменить – НАПК

15:06

Зеленський дав інтерв'ю журналістам CBS у домі своїх батьків. Гостей пригощали салом, сашимі та бренді

14:18

Тимошенко: "Батьківщина" буде оскаржувати в КСУ прийняття податкової амністії (відео)

14:04

"Індійський" штам COVID знайшли вже у 74 країнах, він може стати домінуючим - The Guardian

13:04

Зеленський телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти в домівки американців

12:01

Ян Валетов: Без победы Порошенко в 2014-м приход к власти Зеленского был бы невозможен

11:01

Байден вважає чесною свою відповідь про те, що Путін – убивця

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Сазонов: Никакого передела мира не будет. Давно прошли времена, когда было два полюса влияния – СССР и США

  4   0 15.06.2021, 23:08 | Новости, Политика
Сазонов: Никакого передела мира не будет. Давно прошли времена, когда было два полюса влияния – СССР и США

"Очень коротко дам прогноз по завтрашним переговорам президентов США и РФ. Видел очень большие тексты с подробным анализом, выслушал несколько конспирологических теорий, но уверен, что усложнять не стоит. Темы для разговора очевидны? Да. Байден свои позиции обозначил? Тоже да. Так что не нужно искать черного сторожевого добермана на темном складе. Особенно если он там есть", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

Дело в том, что Джо Байден не просто западный политик, который привык отвечать за каждое слово и не может говорить одно, а делать другое. Он еще и опытный дипломат, про которых шутят "десять раз подумает, перед тем, как ничего не сказать". Так что все сказанное им после саммита НАТО стоит принять в качестве рабочей программы. Лишнего он не говорил. Понятно, что тема Украины не станет главной на переговорах. Но мы часть общего контура европейской безопасности. А это на уровне с Китаем один из приоритетных вопросов. Итак, что сказал Байден по этому вопросу?

Президент США пообещал прояснить Путину, в чем именно заключаются красные линии. И отметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины - одна из таких красных линий. Именно так и сказал. Умному достаточно. Для не очень умных или для тех, кто плохо понимает слова (а именно с таким собеседником ему придется иметь дело) Байден уточнил возможный ответ США на российские агрессивные действия. Он пообещал в ответ на такие действия дать Украине возможность защищать себя и поддерживать безопасность. Это уже прямой намек и гораздо более весомый аргумент, чем глубокая озабоченность той же Германии. И рассуждения о дипломатических путях и отказе помочь оружием. В принципе, это главное. В вопросе Украины Байден накануне переговоров высказался достаточно четко.

Да, никакого передела мира на сферы влияния не будет и быть не может. Просто потому что времена, когда было два полюса влияния - СССР и США давно прошли. Америка сегодня самая сильная в экономическом и военном плане страна. Но есть Евросоюз и Китай. С которыми приходится считаться. Сравнивать возможности СССР и современной России вообще смешно. Так что нет двух сильных игроков, которые могут делить мир", - завершает Сазонов.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (344)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]