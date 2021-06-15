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Тимошенко позиватиметься до КС з вимогою скасування закону "про добровільне декларування", - політолог

  35   0 15.06.2021, 23:55 | Новости, Политика
Тимошенко позиватиметься до КС з вимогою скасування закону "про добровільне декларування", - політолог

Сьогодні монобільшість ухвалила в цілому ініційований президентом Закон, що передбачає "добровільне декларування громадянами" своїх заощаджень та інших активів.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише політолог Костянтин Матвієнко.

Передбачено, що подаючи таку декларацію громадянин має сплатити до бюджету від 5 до 9 % своїх грошей.

Фактично здійснено давню мрію ще режиму Януковича - залізти до кишені людей під виглядом "підвищення податкової культури громадян" (sic!).

Не спромігшись поліпшити інвестеційний клімат, загнавши під плінтус малий і середній бізнес, включно з фермерами, яким загрожує втрата земель через розпродаж з 1 липня, влада взялася за самозайнятих громадян та середній клас.

Цьому пограбунку з усіх політичних сил, послідовно та аргументовано опирається партія "Батьківщина".

Юлія Тимошенко заявила, що позиватиметься до Конституційного Суду з вимогою скасування цього закону, як такого, що порушує права людини і громадянина.

Вживатиме інших заходів щодо зупинення його дії.Цей закон чаїть у собі величезну економічну небезпеку - стане причиною прискорення виїзду з країни продуктивного населеня, перереєстрації бізнесів за кордоном, здорожчання товарів і послуг.

Важливо, що надходження від "добровільного декларування заощаддень" підуть до Державного, а не місцевих бюджетів!

Наразі є очевидним, що лише "Батьківщина" на чолі з Ю.Тимошенко бореться проти економічного і соціального хаосу, в який кидає країну зарозуміла та некомпетентна влада.

"Батьківщина" терпляче і наполегливо пропонує конструктивні заходи щодо виведення країни зі злиднів і відвернення соціальних загроз.

Костянтин Матвієнко

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