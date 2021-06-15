Юрий Романенко: Очень ржачное евроатлантическое кино

"В заключительном коммюнике саммита НАТО сказали, что Украина имеет перспективу получения ПДЧ, как это было сказано на саммите в Бухаресте в 2008 году. На том самом саммите, где Германия и Франция торпедировали вступление Украины в НАТО", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Теперь нам говорят: Мы вам когда-то дадим ПДЧ, как когда-то пообещали в Бухаресте. Уже прошло 13 лет с тех пор и тут нам говорят: Правильно, что надеетесь, надейтесь дальше, когда-нибудь мы может быть и дадим вам ПДЧ, но когда сказать не можем. И тут взрыв бурного ликования у нашей евроатлантической общественности. Ребята, вы идиоты или притворяетесь?", - завершает политолог.