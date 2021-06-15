Британские ученые выявили новые симптомы коронавируса

Британский эпидемиолог Тим Спектор, который руководит исследованием симптомов COVID-19, заявил, что новые штаммы коронавируса, в частности, вариант Дельта, изменили привычную картину заболевания. Об этом сообщает ВВС News, пишет Корреспондент.

Так, классическими симптомами коронавируса считают: кашель, лихорадку, потерю запаха или вкуса. Однако новые данные, полученные командой Спектора от тысяч людей, свидетельствуют о том, что они встречаются все реже.

"Лихорадка остается достаточно распространенным симптомом, но потеря обоняния больше не входит в десятку самых распространенных признаков COVID", - отметил ученый.

Головная боль, боль в горле и насморк стали наиболее распространенными признаками коронавируса в Британии. По словам Спектора, это изменение связано с ростом заражений штаммом Дельта, который выявляют в 90% случаев заражения в стране.

Эпидемиолог подчеркнул, что многие инфицированные считают, что у них обычная простуда, особенно молодые люди. Это усугубляет проблему распространения коронавируса.

По данным ВВС, широкий спектр дополнительных симптомов также выявило исследование Имперского колледжа Лондона, в котором приняли участие более миллиона человек. Его провели, когда доминировал штамм Альфа.

Наряду с кашлем, лихорадкой и потерей обоняния/вкуса, у инфицированных выявляли потерю аппетита, головную боль и боль в мышцах.

Напомним, в июне Всемирная организация здравоохранения обозначила штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Для британского варианта выбрали Альфа, для южноафриканского - Бета, а для индийского - Дельта.

Корреспондент