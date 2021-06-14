Україна стане членом НАТО за допомогою ПДЧ – комюніке лідерів Альянсу

Україна стане членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) за допомогою Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це йдеться у комюніке голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО за підсумками їхнього саміту у Брюсселі, інформує УНІАН.

"Ми підтверджуємо ухвалене у 2008 році рішення на Бухарестському саміті, що Україна стане членом Альянсу завдяки Плану дій щодо членства (ПДЧ), який є невід'ємною частиною процесу", - наголошується у комюніке.

"Ми твердо виступаємо на підтримку права України вирішувати власне майбутнє і зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання. Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, які стосуються її прагнень щодо членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використати усі наявні інструменти під егідою Комісії Україна-НАТО для досягнення її мети у втіленні принципів і стандартів НАТО", - наголошують лідери НАТО.

Також сказано, що успіх у впровадженні широкомасштабних і незворотних реформ, в тому числі у боротьбі з корупцією, сприяння всебічному політичному процесу і реформі децентралізації, яка ґрунтується на демократичних цінностях, повага до прав людини, меншин, і верховенства права, будуть мати вирішальне значення у створенні підґрунтя для заможної і мирної України.

Також особливо важливими є подальші реформи у секторі безпеки, в тому числі реформування Служби безпеки України.

Окремо лідери НАТО вітають вже наявний прогрес у реформах в Україні і заохочують рухатися до подальшого поступу у відповідності з міжнародними зобов'язаннями України.

"Ми продовжимо надавати практичну підтримку реформам у секторі безпеки й оборони, в тому числі за допомогою Комплексного пакету допомоги. Ми також продовжимо підтримувати зусилля України зі зміцнення її стійкості до гібридних загроз, в тому числі через активізацію діяльності в рамках Платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні", - сказано у комюніке.

Також лідери Альянсу привітали співпрацю між НАТО і Україною у питанні гарантування безпеки у Чорноморському регіоні.

Крім того, вони зазначили, що статус партнера з розширеними можливостями, наданий Україні минулого року, забезпечує подальший імпульс для амбітної співпраці між Україною і НАТО та сприятиме кращій сумісності військ, проведення більшої кількості спільних військових навчань, тренувань, і зміцнюватиме ситуаційну обізнаність.

«Співпраця й ініціативи зі зміцнення військового потенціалу між країнами-членами і Україною, включно з (діяльністю) литовсько-польсько-української бригади, ще більше посилять ці зусилля", - сказано у комюніке.

Також в НАТО заявили, що високо цінують участь України в операціях Альянсу.

Шлях України до НАТО: деталі

У 2008 році у Бухаресті (Румунія) відбувся саміт НАТО, на якому Україні і Грузії не надали ПДЧ, але заявили, що обидві країни у майбутньому стануть членами Альянсу і що двері до членства в НАТО залишаються відкритими.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке в лютому вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.

9 лютого генеральний секретар НАТО Столтенберг зазначив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успішної реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інститути, боротися з корупцією, вводити демократичний політичний контроль над ЗСУ.

У Посольстві США також заявляли, що для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України необхідний прогрес у "важких, але важливих" реформах.

5 березня віце-прем'єр Ольга Стефанішина заявила, що на даний час не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести у практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

9 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже має всі інструменти для потенційного приєднання до НАТО.

11 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери НАТО на саміті мають підтвердити політику "відчинених дверей" для України і Грузії.

Лідери НАТО зобов'язалися підтримувати реформи для наближення України до Альянсу.

УНІАН