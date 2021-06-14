Береза: С высокой вероятностью можно утверждать, что у нас будут внеочередные президентские выборы

"Ну, что ж, третий проинформированный источник подтвердил информацию и теперь с высокой вероятностью можно утверждать, что у нас будут внеочередные выборы. И похоже, что уже в этом году. А теперь подробности", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"В Офисе президента есть разные люди... Но все они люди трезвомыслящие и понимающие, что с концом власти Зеленского наступит конец и их роста благосостояния, а сладкая жизнь может быстро смениться на уголовное преследование за все в чем они замешены. Да и сам Владимир Александрович совсем не хочет покидать госдачу и реализовывать свое будущее согласно истории сериала "Слуга народа". А в сериале прототип Зеленского сел за решётку. Только в отличие от персонажа сериала Зеленский уже начудил на реальный срок. И доказательную базу он сам обеспечил, подав в ВР законопроект по КСУ, чем явно превысил полномочия, которые прописаны в Конституции Украины. Поэтому вопрос номер один для них всех - это то, как продлить власть Зеленского.

Моделирование ситуации и прогнозы показывают, что после очередного поднятия цен на газ для населения и роста коммунальных тарифов, а так же целой череды событий поздней осенью и зимой этого года рейтинг Зеленского будет интенсивно падать, а на Кабмин и ВР не удастся переложить весь негатив. И это говорит о том, что все мечты Зеленского о втором сроке накрываются медным тазом. И на горизонте начинает появляться очень грустный финал для шестого президента. Поэтому оценив актуальные рейтинги Зеленского и высокую вероятность его переизбрания, на Банковой решили идти на внеочередные выборы президента. Они посчитали, что 2+5 привлекательнее, чем 5 лет в лучшем случае или же грустное досрочное окончание каденции. Так что либо 24 августа, либо сразу после него ждём видосик со словами о том, что Зеленский "решил подтвердить свою легитимность и правильность избранному курсу", а значит идёт на перевыборы. К этому расскажут красивую сказку, что за власть он не держится, что хочет идти дорогой мира и деолигархизации. В общем нас ждёт эпоха популизма и обещаний. И доверчивые люди опять с радостью прыгнуть на эти грабли. Хобби у нашего избирателя такое.

Самое интересное дальше. На мой вопрос, а где будут брать деньги, ведь это десятки миллионов долларов, мне ответили, что во-первых "За два роки нацарювали трохи", а во-вторых есть немало тех, кто богатеет при Зеленском. И это не только олигархи и контрабандисты, но младолигархи, которые понимают, что их история в Украине может закончиться с окончанием правления Зеленского, как закончилась история обогащения Курченко в Украине после изгнания Януковича. Так что деньги у них есть и проблему они видят в другом. Дело в том, что Зеленский хочет перегрузки не только президентства, но и ...ВР, а с ним и Кабмина. И это очень плохая новость для большинства слуг... Во-первых, чтоб скинуть всем мусор скандалов и негатива. Во-вторых, чтоб можно было посадить хоть некоторых из своей бывшей фракции и показать людям, что президент не только преследует оппозиции и бурно имитирует борьбу с коррупцией, но безжалостно карает своих. Кого именно карать "из своих" выберут по принципу "кого не жалко", тем более, что практически по всем есть за что их наказывать. Из старого состава решили брать лишь порядка двадцать человек. Остальных... В политический утиль. И вот тут самое интересное.

Мои источники признают, что Зеленскому не нужны те, кто сейчас в слугах. Они гири на ногах. Надо удовлетворять их хотелки или хотелки их хозяев. Негатив скандалов и факапов цепляет президента. А кроме того из этого состава лишь единицы смогли проявить себя, как политики... И это не моё определение. Но вот где брать других, более умных и достойных, и как их держать под контролем, кроме как выплачивая бабло в конвертах, на Банковой не знают. Все источники подтверждают, что Зеленский не понимает, что у него нет людей, а донести это до него не удаётся. Ну, не может понять Зеленский, что после всего, что он начудил не хотят и не будут работать с ним дорожащие репутацией компетентные политики. Мотивацией для похода на выборы под знаменем Зеленского может быть только корысть или банальный карьеризм. Никакого иного мотива нет. Поэтому где брать людей, чтоб не привести в ВР новых Юрченко, Богуцкую, Иванисова, Яременко и других подобных персонажей, на Банковой не знают, но не хотят создавать моносброд 2.0. И это для них проблема. А Зеленский считает, что как-то само собой эта проблема решится.

В любом случае ждать осталось недолго. И операция "Спасти нерядового Зеленского" выходит на финишную прямую. Значит нас ждут впереди бурные события, в которых я пока не вижу позитива для Украины в актуальных условиях. И попкорн у многих в горле встанет. Поэтому я считаю, что надо не допустить перевыборы президента в этом году. А вот после отопительного сезона, новой волны кризиса в Украине и ещё череды провалов Зеленского, пусть проводят выборы. Весной следующего года. Но тогда сам Зеленский не захочет", - завершает Береза.